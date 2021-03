En conversación con Radio Bío Bío el presidente del Colegio Médico del Bío Bío, doctor Germán Acuña, profundizó sobre la compleja situación del covid-19 en la zona, alertando que podría empeorar, si no hay cambios en el actuar de la población.

“No es momento de decir palabras bonitas ni de consuelo, hoy día estamos en un momento crítico, muy muy complejo. Tenemos las unidades de cuidado intensivo y cuidado intermedio literalmente llenas“, lamentó y detalló que eso significa que en caso de necesitar la atención, no la van a poder brindar, por lo que gente podría fallecer por falta de disponibilidad de camas UCI.

Precisó que no se refiere sólo a personas infectadas de covid-19, sino a ciudadanos que acuden por otras enfermedades y que necesitan ser operados. Dichas cirugías no pueden realizarse porque los pacientes necesitan al menos pasar dos noches en postoperatorio, situación que es imposible dado que no existen las camas suficientes.

“Estamos postergando estas operaciones (…) todos los que me escuchan deben tener un conocido que ha pasado por esto o que tendría que pasar por esto, porque el cáncer está presente, el cáncer gástrico, de mama, de páncreas, de hueso…Porque tenemos pacientes que tienen que ser operados de cadera porque no aguantan de dolor, tenemos personas que tienen ser operadas porque tienen un aneurisma toráxico porque tienen una bomba de tiempo metida en el abdomen, en el tórax o en el cerebro (…) Son personas que necesitan ser operadas, pero sin camas de cuidados intensivos ¿Cómo los vamos a operar?”, manifestó.

“¿Cómo no vamos a poder aguantarnos?”

Según el presidente del Colmed, todos los médicos de la región están “consternados” por la situación. Por lo mismo, llamó al autocuidado, ya que esta sería la herramienta que tiene la población para ayudar a que el panorama regional no empeore.

“Si estamos dispuestos a violar las reglas, vamos a seguir contagiándonos. Sabemos que hoy día la mayor cantidad de los contagios tienen que ver con nuestro comportamiento, con fiestas familiares, con no creer que esto es grave”, indicó.

Por lo anterior, señaló que no tiene “palabras bonitas”, sino “de alarma”. “Estamos en un momento crítico, un momento grave, personas van a morir si no logramos comportarnos, si no hacemos del autocuidado nuestra norma de vida para el siguiente tiempo”, alertó.

El médico enfatizó en que incluso si alguien sufre un accidente de tránsito severo y necesita recibir atención médica, se enfrenta a no ser atendido como se debe para salvar su vida. Detalló en que lo ayudarán en urgencia, “pero en mi reanimación posterior que va a salvar mis órganos, que va a cuidar mi cerebro y corazón, a lo mejor no va a estar disponible”.

Acuña dijo a Radio Bío Bío que al tener la vacuna y empezar el proceso de vacunación, “estamos a ocho meses a un año de no tener más esta situación crítica, entonces ¿Cómo no vamos a poder aguantarnos? (…) ¿Cómo no fuiste capaz de aguantarte un rato y con ese aguantarte, con ese cumplir las reglas, salvar la vida de nuestros abuelos y tíos?”.

“Cuidemos a los que nos cuidan”

Con evidente cansancio y preocupación reiteró las medidas de autocuidado: el lavado de mano, el uso de mascarilla y enfatizó, particularmente, en salir lo menos posible.

“Mis compañeros (…) están cansados, agotados, y sienten que se les están escapando la vida de compatriotas entre sus manos, con todo el esfuerzo que ellos hacen”, evidenció. Por este motivo, llamó a la población a solidarizar con el personal de salud, “cuidemos a los que nos cuidan”.

Así, la proyección del covid-19 en la región dependería totalmente del comportamiento de la población.

Respecto a un posible relajo que ha producido la vacunación, aclaró en que “son meses que faltan para que tengamos eso que se llama inmunidad rebaño, y las personas que están vacunadas igual pueden transportar el virus en su aparato respiratorio, en sus manos, no dejan de ser agentes de contagio por estar vacunados, el estar vacunados los va a proteger para tener una enfermedad más leve o para que no se enfermen”.

Revisa la entrevista completa a continuación: