El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, respondió a Evelyn Matthei por medio de su cuenta en X, sobre el temor de la alcaldesa por las elecciones en dos días. Según la autoridad, ellos fueron electos en una votación de dos días y no hubo problemas.

Por medio de una publicación en X (ex Twitter), el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, contestó de manera directa a la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei. “Usted y yo fuimos electos en una votación de 2 días. Y ahí no hubo fraude. No menoscabemos al Servel”, escribió la autoridad regional este martes.

Matthei había afirmado que no le gustaba la idea de elecciones en dos días porque habría posibilidades de fraude. “No me gusta para nada, por la posibilidad de fraude”, dijo.

“La posibilidad de fraude es enorme, me carga el tema de una elección en dos días. De verdad, muy malo” y “¿Por qué no ponen más establecimiento? Todos vamos a estar de acuerdo en eso”, complementó.

El subsecretario Manuel Monsalve ya había criticado anteriormente los dichos de la alcaldesa. “Es muy grave colocar en cuestión la transparencia del sistema electoral chileno, desde el retorno a la democracia no hay ningún antecedente que le permita dar sustento a las preocupaciones de la alcaldesa Matthei”.

“El sistema electoral chileno es un sistema ejemplar que da confianza, que es transparente, que es rápido, que es oportuno y que ya tiene experiencia en materia de procesos electorales que se han llevado en 2 días y no ha habido cuestión en materia de transparencia”, añadió.