La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia que condenó al fisco a indemnizar a familiares de internos de Colina II que murieron en el incendio registrado en el centro penitenciario en abril de 2009.

En fallo unánime, la decimotercera Sala del tribunal de alzada confirmó la sentencia que estableció la responsabilidad del Estado por falta de servicio al no garantizar la seguridad de los reclusos bajo la custodia de Gendarmería.

La resolución señala que al momento del siniestro no se llamó oportunamente a Bomberos, estos llegaron por su cuenta por la presencia de humo. Además, indica que la red seca y húmeda del lugar, necesarias para extinguir fuego, estaban malas; asimismo, no había coordinación entre el encargado del control de fuego en el penal y el equipo de Bomberos, y el personal carecía de las capacitaciones necesarias.

El fallo

El fallo sostiene que “el Tribunal tuvo por cierta la falta de servicio que debió asegurar Gendarmería de Chile, a propósito de la actuación de algunos de sus funcionarios, que no se habría ajustado a su deber de atender y velar por la vida, integridad y salud de los internos”.

“La Fiscalía Administrativa concluyó no haber existido responsabilidad directa del personal de servicio en el CCP de Colina II en el deceso de diez internos al interior del dormitorio C del Módulo N.º 6, puesto que dicho personal concurrió rápidamente al lugar al tener indicios de que se estaba en presencia de una riña, encontrándose con un grupo de internos que impidieron su acceso a los pisos superiores, tal como se refirió en el motivo que precede; agregándose que los responsables del incendio, serían los propios internos aparentemente del dormitorio de enfrente, quienes luego de una riña entre bandas rivales habrían impedido la salida de diez internos del dormitorio C, lanzando cocinillas y otros elementos que originaron el siniestro”, continua el escrito.

Por lo anterior, se regularon indemnizaciones a familiares de las víctimas fatales, con montos que van desde los $10 hasta los $40 millones.