Esta tarde, la Sargento Segundo Priscila Lavandero Hernández, viuda del cabo primero Óscar Galindo Saravia, afirmó que pensaba que el asesino de su marido estaba en la cárcel. El carabinero fue muerto en junio de 2018 por Daniel Esteban Rojas Yáñez, en la comuna de La Pintana.

“Ayer me encontraba en mi lugar de trabajo y en un momento me avisaron que viera las noticias. Me di cuenta de que la persona que salía en las noticias era el asesino de mi marido. Quedé totalmente en blanco, no sabía qué pensar porque nosotros como familia estuvimos presentes en el juicio donde le habían condenado a 10 años por el asesinato de mi marido y ayer lo veo en las noticias como un delincuente prófugo a quien estaba buscando personal de PDI”, relató con exclusividad a La Radio.

“Nosotros estábamos confiados en los diez años que nos habían indicado en ese caso, estábamos conforme con esta condena, pero el día de ayer nos dimos cuentas que fuimos engañados. Fuimos engañados como familia, como Carabineros y esto finalmente fue muy doloroso. Hasta este momento ha sido muy doloroso para mí, para mis hijos, para mi familia, mi suegra. Algo muy injusto”, agregó Hernández.

Hace seis años, Galindo se había trasladado hasta una plaza en la comuna de La Pintana, donde se estaba generando, aparentemente, un enfrentamiento entre bandas rivales. En este contexto, el exfuncionario de Carabineros habría recibido impactos balísticos por, aparentemente, una subametralladora uzi. El hombre falleció de la gravedad de las heridas.

Detención y formalización de Yáñez

Este jueves, Daniel Esteban Rojas Yáñez, de 23 años, fue formalizado y tuvo prisión preventiva decretada por el 15º Juzgado de Garantía de Santiago por otro crimen, cometido en 2023. El imputado fue detenido el pasado miércoles en un departamento ubicado en el centro de Santiago tras el trabajo realizado por el equipo de Reacción Táctica de la PDI junto a otras unidades de la policía de investigaciones.

De acuerdo con el subprefecto Rodrigo Muñoz, jefe de la Brigada de Homicidios Sur, por razones que todavía están siendo investigada, el imputado estaba con libertad, no había cumplido la condena de la investigación y en 2023 había cometido un segundo crimen.