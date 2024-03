El abogado Aldo Duque aseguró en sus redes sociales la ocurrencia de un presunto macabro crimen, en que habrían asesinado a dos personas, para luego asar a la parrilla los cadáveres.

“Una mujer me llama, desesperada, y me cuenta ‘mataron a mi madre y a su pareja, necesito que me ayude’, pienso que se trata de un homicidio más de los muchos que se producen y le pregunto ‘¿tiene detalles más precisos?’ Su respuesta me petrifica”, partió diciendo Duque en su cuenta de X (Twitter).

El jurista añadió: “Después de matarlos los descuartizaron y sus restos los asaron en una parrilla que pusieron afuera de la casa e, incluso, invitaron a los vecinos a servirse y lo que no comieron se lo dieron a los perros”.

“No podía creerlo hasta que me mostraron la evidencia. Mañana (lunes), al mediodía, la acompañaré al Centro de Justicia para hacerme cargo del caso. Me pide que no de su identidad, pues está amenazada, pero que lo haga público porque tiene miedo. Cumplo su deseo”, cerró.

Su publicación ha generado una serie de reacciones. En todas ellas, Duque ha respondido asegurando que se trata de una historia verídica y que está alojada en el Primer Juzgado de Garantía de Santiago.

Caso ocurrido en Pudahuel

De acuerdo a lo recabado por BioBioChile, esta denuncia tiene relación con un hecho que quedó al descubierto en noviembre de 2023, cuando encontraron a dos personas descuartizadas en Pudahuel.

Tal como se informó en su momento, los descubrimientos se realizaron en las cercanías de un canal de regadío y fueron encontrados tras llamadas a las familias de las respectivas víctimas.

Ambas personas eran pareja, tal como afirmó Duque en su denuncia, y estuvieron desaparecidas por semanas antes del hallazgo.

En esta investigación hay dos imputados por el cargo de doble secuestro con homicidio. Al momento de conocerse el caso, no hubo información respecto de los detalles entregados por Duque.