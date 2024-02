En el contexto del fallecimiento del expresidente Sebastián Piñera, en redes sociales se viralizó un video la excandidata a convencional por la Lista del Pueblo, Gloria Pinto, mientras celebraba dicho deceso con un “champañazo” en el monumento del general Baquedano, en Plaza Italia.

Luego de ello, la también enfermera del Hospital San José, acusó a través de Twitter que habría estado recibiendo amenazas por llamadas y acoso por las mismas redes sociales. Por lo que, señaló, se abrió una investigación con pericias en su teléfono.

También aclaró que “no me arrepiento de haber celebrado la muerte de Piñera. En Chile no hay justicia y eso es real, jamás una persona como Piñera o como Pinochet, van a pagar en Chile”.

“No me da vergüenza lo que hice, vergüenza me daría decirme comunista y estar haciéndole guardia de honor”, concluyó.

Por otro lado, el Servicio de Salud Metropolitano Norte, publicó un comunicado del Hospital San José, frente a “reclamos ciudadanos” por el “comportamiento de una funcionaria en el contexto de duelo nacional declarado por el Gobierno”.

Anunciaron que dicho recinto hospitalario “tomará todas las medidas ante un eventual incumplimiento de la Ley 18.834 del Estatuto Administrativo que rige a los funcionarios públicos”.

Pero junto a los reclamos y las denuncias ingresadas al Hospital San José, Radio Bío Bío pudo conocer una denuncia ingresada ante la Contraloría General de la República (CGR) contra Pinto. Puntualmente, por presuntas infracciones al artículo 61, letra i del DFL 29, que “fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N.º 18.834, sobre Estatuto Administrativo”.

La letra i del mencionado Decreto con Fuerza de Ley apunta a que los funcionarios públicos deberán “observar una vida social acorde con la dignidad del cargo”.