En el último concejo municipal de La Florida, la concejala que fue destituida, Marcela Abedrapo (PC), se enfrentó con el alcalde de la comuna, Rodolfo Carter. Ello a pesar de su destitución el pasado miércoles, ya que aún no era ingresado su cese de funciones en el municipio.

Recordemos que Abedrapo fue despedida por faltas a la probidad durante sus funciones por una serie de hechos que se le imputan y por lo que además quedó con la prohibición de ejercer cargos públicos durante cinco años.

Al inicio de la sesión, debido a un retraso de Carter, la concejala se convirtió en la presidenta subrogante del concejo. Esto, debido a que dicho cargo lo toma la primera mayoría de votos dentro de los presentes.

“Señora concejala, por favor haga abandono de la palabra y le ruego que no provoque una situación incómoda, usted sabe su situación jurídica. No ha sido notificada, pero usted públicamente ha sido destituida de su cargo”, señaló el alcalde, según consignó La Tercera.

Luego, mientras dialogaban sobre los centros de salud mental de la comuna, la concejala destituida le dijo a Carter: “No es posible alcalde, no es posible Rodolfo, yo te exijo que tengas una mejor atención de nuestros vecinos (…) te debes hacer cargo, esto es inaceptable”, refiriéndose a que supuestamente este no habría asistido a dichos centros.

“No le vamos a dar la palabra”

Y eso no fue todo. Después, cuando el concejo discutía sobre la adquisición de un inmueble que sería arrendado por el municipio, Abedrapo fue interrumpida por el jefe comunal. “Francamente, concejala, no le vamos a dar la palabra. Vaya a la Contraloría, reclame, pero no podemos exponernos constantemente a sus gritos. Lo siento, concejala”, le dijo, argumentando que ella tendría interés en “generar conflicto”.

Y continuó: “Usted está destituida y por cortesía la hemos dejado participar, pero usted cada vez que ha usado la palabra es para agredir y no podemos permitir que usted lo siga haciendo”.

Frente a esta situación, el concejal Reinaldo Rosales (PPD) recalcó que Abedrapo continuaba con sus funciones, por lo que tenía derecho a la palabra. “Me gustaría pedirle que no se le censurara a la concejala, yo sé que a veces hay palabras que no nos gustan, según lo que yo alcancé a escuchar se estaba refiriendo al punto que se está tratando”, señaló.

Sin embargo, Carter le respondió que “lo que nosotros no queremos es que el Concejo Municipal de La Florida se convierta en un espacio de comisión de delito”, apuntando a los malos tratos que se le acusan a la concejala destituida.