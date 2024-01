El gobernador de Santiago, Claudio Orrego, se mostró estar en acuerdo con la nueva instrucción de presentada por el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez.

La cual está dirigida a carabineros que no cuenten con armas particulares y establece que todo personal policial que no posea un arma particular pueda optar a solicitar que se le proporcione un arma y munición fiscal, de estimarlo necesario.

“Yo estoy absolutamente de acuerdo”, afirmó Orrego. “Yo creo que lo que estamos viviendo hoy día es una crisis de seguridad, donde el poder de fuego en los delincuentes muchas veces supera a toda la población e inclusive a la fuerza uniformada”, argumentó.

A pesar de que dicha autoridad regional reconoció no conocer el detalle del documento, apuntó a que “lo que hemos visto las últimas semanas, si no fuera porque muchos de estos policías, tanto PDI como carabineros andan armados, no podrían haber repelido asaltos o crímenes cometidos con armas de fuego por parte de los delincuentes”.

Además, indicó que le preocupa “el bajo poder de fuego de Carabineros, más que el exceso de poder de fuego”.