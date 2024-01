A través de un informe, la Contraloría General de la República advirtió a la Municipalidad de San Bernardo, una serie de irregularidades en el proceso de licitación de asesorías económicas en el marco del denominado caso cuentas corrientes.

Antecedentes que el ente contralor derivará al Consejo de Defensa del Estado (CDE) y al Ministerio Público, que se encargan de investigar causas por hechos similares en el país.

Dicho informe analizó los procesos de licitación de estudios financieros y de apertura de cuentas corrientes realizados por la Corporación Municipal de Educación y Salud de San Bernardo. Así como también del propio municipio dirigido por Christopher White (PS) entre 2021 y 2022, según informó La Tercera.

Los cuestionamientos se originaron en 2022, cuando dicho municipio contrató a la empresa Gestión Global Spa. La cual está siendo investigada por la fiscalía de Ñuble, por presuntos delitos de corrupción en licitaciones de asesorías en diferentes municipios del país.

Cabe mencionar que al dueño de la empresa, Rodrigo Carmona Olivares, y a su colaborador, Rodrigo Sandoval Terán, se les decretó prisión preventiva.

Gestión Global Spa, se encargaría de la asesoría en la contratación de servicios financieros de un banco, para “mejoras en servicios y proyección de ingresos financieros para la municipalidad”.

Caso cuentas corrientes

Y precisamente esos servicios prestados serían los cuestionados por el organismo dirigido por Dorothy Pérez. Advirtiendo que la empresa “proporcionó al municipio las bases administrativas, especificaciones y anexo técnico para la licitación” de los bancos que mantendrían las cuentas corrientes de San Bernardo.

Lo que no se ajustaría a la normativa, ya que dicha función corresponde a la administración del alcalde. Por lo que la entidad municipal informó a la Contraloría la apertura de un sumario en noviembre de 2023 para indagar las irregularidades.

Y eso no es todo. Puesto que el ente fiscalizador comprobó que el municipio entre septiembre y diciembre de 2022 percibió $263.956.731 en intereses de dichas cuentas corrientes. “No poseen autorización por parte de las entidades otorgantes (…) para utilizar dichos fondos, cuyos intereses generales no se han reintegrado, incumpliendo lo dispuesto”, dice el informe de más de 70 páginas.

Además, advierte que en 2022, la corporación efectuó pagos duplicados a Gestión Global Spa por servicios de asesorías financieras. “Lo que resulta improcedente considerando que dichos pagos no tienen relación directa con el objeto del contrato y el precio pactado por los estudios licitados no se encuentra claramente fijado, hecho que no se ajusta a los principios de eficacia y eficiencia”, indica.