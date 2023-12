En medio de manifestaciones protagonizadas por vecinos que exigen medidas de seguridad tras la balacera que dejó tres muertos en Pedro Aguirre Cerda, llegó un grupo de familiares de una de las víctimas, la niña de 13 años, los que increparon al alcalde Luis Astudillo.

Este nuevo y brutal hecho de violencia se registró anoche y que se presume se trataría de un enfrentamiento de bandas rivales de la población La Victoria.

En la línea de fuego quedó un grupo de menores que estaba grabando un videoclip de música urbana. Es así como una de las niñas resultó herida por impacto balístico, perdiendo luego la vida en un recinto asistencial.

Esta jornada autoridades se reunieron en el municipio, donde la delegada presidencial anunció la presencia de vehículos blindados y el apoyo de drones para vigilar el sector. Esto ya que los vecinos temen un nuevo ajuste de cuentas.

Así, cuando el alcalde Astudillo informaba lo acordado en la reunión y reiteraba en la necesidad de decretar Estado de Excepción en la región Metropolitana, es que llegó a las dependencias municipales familiares de la adolescente.

“De una bala, ahora se murió mi sobrina, yo soy trabajador”, gritó un hombre visiblemente afectado, quien junto a otros acusaban al alcalde de mentir en televisión.

“Era inocente”, exclamó otro con respecto a la menor. En paralelo, el abuelo de la niña se acercó a los medios y frente a cámara dijo: “Doy mi cara. Bandas de narco que se apoderan de las poblaciones y quiénes caen, cayó mi nieta”, dijo sollozando.

“Una niña de 13 años, estudiante, nada que ver. Salió para la calle y se encontró en la balacera”, añadió.

La madre del menor que grababa el videoclip de música urbana, aseguró que la niña era una de las dos bailarinas que participaban del registro.

“Estábamos grabando en la esquina, todo tranquilo, nos pusimos a mitad de calle porque eran puros menores, puros niños y las dos bailarinas, que una fue la que falleció… y de repente lo único que escucho fue disparos”, indicó la mujer.

Asimismo dijo que quería limpiar la imagen de su hijo porque “están involucrando el videoclip, con droga, que querían matar a mi hijo”, lo que descartó.

También habló su hijo, quien afirmó que al comienzo pensó que se trataba de fuegos artificiales, “hasta que veo a una niña que iba corriendo y que sangraba. Me tiré al piso y a mí casi me llega una bala por acá (apuntando a su cabeza), me voló el gorro”.

El menor relató que en el lugar donde estaba haciendo la grabación estaban sus primos que tienen 3 años y que “de la nada se empiezan a tirar balazos entre bandas, y nosotros tuvimos que salir corriendo”.

Tras eso se escondió dentro de la casa de su abuela y afirmó haber visto a dos de los tres heridos, añadiendo que la menor era su amiga.

Es preciso indicar que parlamentarios están presionando al Gobierno para que convoque al Consejo de Seguridad Nacional para abordar lo que denominan la crisis más grave en materia de seguridad.