Este miércoles, el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, se refirió a la venta de cerezas en el sector oriente de la región Metropolitana.

Ello luego de que The Clinic publicara un reportaje en el que dan a conocer como jóvenes universitarios se instalan con sus autos a vender dicha fruta de estación en calles de las comunas de Lo Barnechea y Las Condes.

Lo que calificó como “comercio ilícito”, ya que estarían ejerciendo una “competencia desleal”, de acuerdo a lo consignado por 24 Horas.

“Aquí las cosas son o no son, el comercio es lícito o ilícito y las reglas aplican de Arica a Punta Arenas y para todos por igual. En esto no puede haber dobles estándares ni dobles interpretaciones. En el momento que hay interpretaciones especiales para un caso en particular, nosotros cedemos un espacio que no se debe ceder, las reglas tienen que aplicar para todos”, aseguró el subsecretario.

Agregando que “cada producto, cada fruta en este caso que se vende está siendo parte de una competencia desleal, porque al lado hay una persona que también la vende, pero que paga impuestos, que tiene sus permisos sanitarios y que tiene todo en regla, que contribuye al país por medio de la tributación”.

Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, José Pakomio, reconoció que “este tipo de comercio lo hemos venido romantizando”. “Tenemos que ser bien claros con quienes están detrás de esto, aquí nadie puede saltarse la fila, ley pareja no es dura y todos deben cumplir la ley. El llamado a las autoridades pertinentes es que puedan fiscalizar este comercio”, concluyó.