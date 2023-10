El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, entregó los detalles sobre el despliegue policial que se efectuará a raíz del funeral de “alto riesgo” de la “narco influencer”, Sabrina Durán.

El viernes 27 de octubre, a las 15 horas, se llevará a cabo la ceremonia en el cementerio Manantial de la comuna de Maipú.

En esta línea, Monsalve explicó que actualmente, “hay un protocolo para enfrentar lo que se denominan funerales de alto riesgo, muchos de ellos vinculados a narco funerales, como se le denomina”.

“En el caso particular de lo que está ocurriendo hoy día en Peñaflor, en Santiago, se ha dispuesto un servicio policial por ser considerado un funeral de alto riesgo”, precisó la autoridad.

Según consignó el subsecretario, esto considera que “Carabineros presenta un plan operativo, normalmente con funcionarios del GOPE, del COP, de radiopatrullas. Se hace, por lo tanto, un control desde el lugar de salida del cuerpo hasta el lugar donde se produce el velatorio, y posteriormente al lugar donde finalmente se sepulta a la persona y se hace un control del perímetro donde se llevan adelante los servicios funerarios”.

“Ese control del perímetro implica controles de identidad, implica controles vehiculares, implica controles con drones. Y en muchos de estos casos, como es natural en seguridad, cuando no ocurre nada, no se sabe y, por tanto, en muchos funerales de alto riesgo el servicio policial permite que no ocurra nada”, indicó Monsalve.

“Narco influencer”

Recordemos que la joven de 24 años, apodada como “Ina”, fue acribillada este martes recién pasado en la comuna de Padre Hurtado. Específicamente en el sector de Alberto Blest Gana con Primera Transversal.

Su cuerpo está siendo velado en la comuna de Peñaflor, en la población Las Praderas, donde residía ella y su familia. Lo que, según información de Carabineros, se ha realizado con absoluta tranquilidad.

Servicio policial para funeral de “narco influencer”

Monsalve dijo que “en este caso hay un servicio policial muy contundente en torno al funeral, que ha sido considerado de alto riesgo. Pero además, decir que tenemos un proyecto de ley presentado por el Ministerio del Interior en el Congreso, que busca regular los funerales de alto riesgo con el objeto de acortar el proceso de funerales de una persona que -eventualmente- pudiera ser considerado su funeral de alto riesgo. Porque un funeral, al cual tiene derecho todo ciudadano en Chile, no puede colocar en riesgo la seguridad de toda la población”.

En ese sentido, lo que el proyecto “hace es limitar los servicios funerarios. En el caso de un funeral de alto riesgo, en términos de limitar el tiempo en que se puede llevar ese servicio, y también tener más facultades del Estado para trasladar el cuerpo desde un lugar a otro de manera segura”

“Tenemos una agenda muy nutrida en materia de seguridad en el Congreso, por lo tanto, nuestra intención es sacar los proyectos de seguridad, los cuales estamos comprometidos en lo antes del término del periodo legislativo, y el periodo legislativo termina en enero”, aseguró el subsecretario.