Cinco personas fueron detenidas tras la denuncia de un robo con intimidación a transeúntes en Providencia. Entre los aprehendidos hay un adolescente de 16 años.

La captura se produjo luego que una pareja que caminaba por la avenida Los Leones fuera abordada por un grupo de delincuentes que circulaba en un automóvil.

Los sujetos amenazaron a las víctimas con armas y les quitaron sus pertenencias personales, principalmente sus celulares.

Los afectados denunciaron el hecho a la seguridad municipal de Providencia, quienes iniciaron una persecución a la que se sumó Carabineros. Fue así como se logró dar con el paradero de los delincuentes, quienes fueron detenidos.

El capitán Sebastián Veloso indicó que los individuos habrían participado en más asaltos en Providencia y Ñuñoa.

Añadió que a los sujetos les incautaron armas a fogueo, celulares, billeteras con tarjetas de otras personas y joyas.

Una de las víctimas llegó hasta una unidad policial y reconoció a los delincuentes. Tras ratificar la denuncia, relató que “uno de ellos me empuja al piso, me apunta con el arma en la cabeza y me pidió el celular”.

“El sentir el arma en la cabeza fue impactante”, agregó.

El auto utilizado por los delincuentes no tiene encargo, por lo que se indaga el vínculo del dueño con los sujetos.