Los residentes de la calle Luis Thayer Ojeda (LTO), en el tramo comprendido entre la Avenida Pocuro y calle San Pío X, expresan su profunda inquietud y preocupación por la construcción de la nueva “Ciclovía LTO” en la comuna de Providencia, Región Metropolitana.

El proyecto, que abarca una longitud de 1.500 metros y afecta a un total de 64 edificios con 1.650 departamentos, genera controversia entre los residentes, producto de sus implicaciones para el tránsito vehicular y la convivencia entre peatones, ciclistas y automovilistas.

La iniciativa buscaría fomentar la movilidad sustentable en la ciudad, sin embargo, es resistida por los vecinos por su impacto en la infraestructura local.

Por medio de un informe enviado a BioBioChile, el Comité de Vecinos Barrio Luis Thayer Ojeda, argumentan que la eliminación de estacionamientos en la calzada oriente de la calle LTO afectará directamente a aquellos edificios que carecen de estacionamientos de visita producto de la antigüedad de los inmuebles, que datan de 1940.

Según una encuesta realizada en el sector por los vecinos, de los 64 edificios afectados, 45 de ellos con 827 departamentos, no cuentan con ningún estacionamiento de visitas.

Además, se estima que la construcción de la ciclovía elimina aproximadamente 200 estacionamientos. Del mismo modo, los residentes señalan que la circulación de ciclistas en la zona es problemática y que se han registrado infracciones a las normas de convivencia vial, poniendo en riesgo tanto a peatones como a automovilistas.

Proyecto sin participación ciudadana

A todo lo anterior, se suma el criticado proceso de toma de decisiones y participación ciudadana. Los vecinos enfatizan en que las medidas de mitigación originalmente definidas en el Estudio de Impacto Sobre el Sistema de Transporte Urbano (EISTU) no contemplaban la construcción de una ciclovía en la calle LTO. A pesar de solicitar reuniones y expresar inquietudes, los residentes afirman que su voz no fue debidamente escuchada en este proceso.

También acusan directamente al municipio de Providencia y a la alcaldesa Evelyn Matthei de negociar con el proyecto Costanera Center, de Cencosud, la construcción de la ciclovía, en desmedro de la opinión y bienestar de los vecinos. Alegan que esta medida habría sido impuesta como parte de un acuerdo con el propietario del Costanera, lo que suscita dudas en los residentes sobre la transparencia del proceso, por la priorización de intereses privados sobre el bienestar de la comunidad.

Vecinos piden resguardo a la calidad de vida

La polémica también involucra al Ministerio de Transportes, aseguran los vecinos, porque hubo participación de la cartera en este asunto durante el proceso de medidas definidas en el EISTU.

Así las cosas, los residentes exigen una revisión detallada de la implementación de la ciclovía y una mayor transparencia en el proceso de toma de decisiones, enfatizando la importancia de escuchar las voces de los habitantes del barrio.

“Estamos comprometidos con la movilidad sustentable, pero creemos que esta ciclovía no ha sido planificada considerando nuestras necesidades y preocupaciones como residentes”, comenta el Comité de Vecinos Barrio Luis Thayer Ojeda en el documento enviado a este medio. “Esperamos que las autoridades reconsideren la implementación de la ciclovía y busquen alternativas que resguarden la calidad de vida en nuestro barrio”, agregan.

Decepcionados de Evelyn Matthei

Para Roberto Hernández, representante del Comité de vecinos, asegura a BioBioChile que “ya el año 2014, con la anterior administración de la alcaldesa Josefa Errázuriz, hubo un intento de instalar una ciclovía. Se organizaron los vecinos en aquella época y juntamos alrededor de 600 firmas que se las presentamos a la alcaldesa Errázuriz y el proyecto se postergó con el compromiso de que se iba a tomar conocimiento de la opinión de los vecinos para futuros proyectos. El año 2018, con esta nueva administración de Evelyn Matthei se acordó de que respecto a las ciclovías no había un proyecto decidido y que la comunidad iba a tomar participación. Esto no fue así. Nos enteramos cuando empezaron las obras del proyecto, hecho de alguna forma, para mitigar la transitabilidad del proyecto Costanera Center. Se formaron mesas de trabajo por parte de la Municipalidad y la empresa Cencosud, a las cuales nosotros no tuvimos nunca conocimiento”.

En tanto, Carlos Stappung, también vocero del Comité, sostiene que “constantemente la Municipalidad dice que este es un proyecto del Ministerio de Transportes, se lavan las manos, siendo que ellos -municipio- aprobaron el proyecto, o sea cuando aprobaron el proyecto perfectamente podrían haber considerado la opinión de los vecinos. Tuvieron cinco años para trabajar este tema y en ningún momento nos consideraron. Incluso fuimos a hablar con la Alcaldesa. Ella nos dio una entrevista y nos dijo que no contemplaba la participación de los vecinos, así con toda autoridad. Eso a nosotros como votantes, como contribuyentes y como residentes lo encontramos decepcionante, sobre todo de una persona que tiene aspiraciones políticas para dirigir el país o qué sé yo. Lo consideramos no un muy buen antecedente”.

Producto de lo perjudicados que se sienten los vecinos más longevos del barrio afectado, espontáneamente han organizado manifestaciones con banderas negras. Instan a las autoridades municipales a revisar detenidamente su implementación y a buscar soluciones que tomen en cuenta las opiniones y necesidades de la comunidad, a fin de lograr un equilibrio entre los distintos actores involucrados en el proyecto.

