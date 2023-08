Un grupo de encapuchados intimidó a pasajeros y al chofer de un bus del Transantiago, para luego incendiar el vehículo en plena vía pública de la comuna de Estación Central.

El hecho ocurrió a eso de las 18:50 horas del viernes cerca de la Universidad de Santiago, donde un grupo de 15 encapuchados protagonizó desórdenes públicos, incendiado bolsas de basura y posteriormente secuestrar un bus.

Según información recopilada por Carabineros, los encapuchados bloquearon el paso de un bus de la línea 103 y tras intimidar al conductor y los pasajeros, rociaron con líquido acelerante la máquina y le prendieron fuego.

“Estas personas intimidan al conductor, obligan a descender a este conductor y a los pasajeros. Aproximadamente el conductor refiere 15 a 20 personas al interior del bus, descienden las personas y a través de un líquido acelerante encienden fuego, lo que produce finalmente que este bus de locomoción colectiva se incendie y se queme en su totalidad”, indicó el coronel Pedro Álvarez, Prefecto de la Prefectura Santiago Central.

Respecto al conductor del bus, tras lo ocurrido se traslado a un centro de salud para constatar lesiones y luego se informó de lo ocurrido al Ministerio Público, que instruyó realizar peritajes en el lugar.

“Hasta el momento no hemos tenido ningún reporte de personas lesionadas, pero los registros de cámaras indican que no es así y estamos en pleno desarrollo respecto a este procedimiento (…) No hay detenidos, nuestro equipo de especializados están trabajando en ello”, afirmó el coronel Álvarez.

Por último, el uniformado indicó que se investiga si los encapuchados utilizar un arma de fuego para intimidar al chofer del bus.