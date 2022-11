Luego que el Gobierno anunciara la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado en contra de los camioneros movilizados, un coronel de Carabineros dijo que "no habían recibido ninguna instrucción" sobre desalojar a los camiones que están impidiendo el tránsito normal. A raíz de esto, el general inspector Carlos González salió a aclarar esta vocería.

El general inspector de Carabineros y jefe de la Zona Metropolitana, Carlos González, salió a aclarar los dichos del prefecto Santiago Norte, coronel Juan Jiménez, en relación a los camioneros movilizados en la ruta 5 Norte, en Quilicura.

Recordemos que la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, anunció la utilización de la Ley Seguridad del Estado en contra de los transportistas en paro, que ya están en su quinto día de movilización.

En concreto, en el Matinal Contigo en la Mañana de CHV, se le preguntó al oficial de la Prefectura Santiago Norte si es que tenían o no alguna instrucción de intentar desalojar a los camiones que están impidiendo el tránsito normal.

Fue aquí cuando Jiménez respondió que “no he recibido ninguna instrucción al respecto. Solo nos hemos abocado a resguardar este sector, por este espacio donde se encuentran en ambas pistas para que se desarrolle de la mejor forme lo que ellos han conversado. A mí personalmente no me ha llegado ninguna instrucción ni nada. Sería irresponsable de mí parte pronunciarme al respecto”.

A esto añadió que “ellos se mantienen en la berma de la ruta y se extendió un cordón de conos, y así también un desplazamiento de personal de Carabineros de Chile para tener un mayor resguardo por una manifestación que ellos están haciendo, por unas inquietudes que tienen los camioneros hacia las autoridades”.

Cabe destacar que el presidente Gabriel Boric dijo que el Gobierno actuará “con toda la firmeza que la ley nos otorga”.

“No corresponden a las instrucciones impartidas”

La información emitida por el coronel fue aclarada por el general inspector Carlos González, quien precisó que “en relación a esta vocería, Carabineros de Chile quiere manifestar tajantemente que estas no corresponden a las instrucciones impartidas por este mando zonal ni por el general director de Carabineros de Chile”.

“Se mantienen coordinaciones permanentes con la Delegación Presidencial de la región Metropolitana tendientes a ir monitoreando los eventos y hemos transmitido a nuestro personal de servicio en la población, todas las orientaciones que el Gobierno nos ha entregado”, aseguró González.

“Se le solicitarán las explicaciones al oficial comprometido con la finalidad de que aclare cuáles fueron sus sentidos”, sentenció el uniformado.