Un final feliz tuvo una historia que se escuchó durante la mañana de este miércoles en Radio Bío Bío, luego que se encontrara un auto robado en La Florida.

Se trata de un Nissan Kicks sustraído a través de una encerrona en el pasaje Laguna El Yeso. La víctima, Eliana Niripil, relató lo ocurrido.

El delito sucedió cuando ella se dirigía hasta la casa de una compañera de trabajo para pasar a buscarla, momento en que un vehículo se detuvo y de él bajaron dos sujetos.

“Dos tipos se pusieron por delante, con pistola en mano los dos, me sacaron a la rastra de mi vehículo, me agarraron del pelo, me pegaron. Me quitaron todo, me metieron las manos a los bolsillos, me quitaron hasta los audífonos”, dijo.

Tras ello, concretaron la sustracción del auto.

La mujer se dirigió hasta una unidad policial para realizar la denuncia y luego iría hasta un centro asistencial para constatar lesiones, ya que fue golpeada en la cabeza.

Sobre los delincuentes, indicó que ambos “no tenían más de 20 años… eran chilenos”.

Finalmente, el vehículo fue encontrado por un auditor de Radio Bío Bío que escuchó el testimonio. Él dio aviso de su ubicación y el móvil ya fue trasladado a una unidad policial.