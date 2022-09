Un notario de Concepción fue nombrado por la ministra de Justicia, Marcela Ríos, como nuevo conservador de Hipotecas y Gravámenes del Conservador de Bienes Raíces de Santiago.

Así lo confirmó la propia cartera, a través de un comunicado público enviado este martes a los medios de comunicación.

En el texto, se indica que, luego de un exhaustivo proceso de selección, la ministra Ríos, nombró a Carlos Miranda Jiménez como el nuevo Conservador de Hipotecas y Gravámenes del Conservador de Bienes Raíces de Santiago.

Esto último, luego que a fines de agosto del año pasado, falleciera el abogado Edmundo Rojas García, quien ejerció por más de 50 años.

Notario de Concepción es nombrado conservador de hipotecas de Santiago

Según se destaca, antes de ser nombrado como conservador de hipotecas, Miranda ejercía como notario y conservador de minas titular de Concepción.

Asimismo, se agrega que de la terna propuesta por la Corte de Apelaciones de Santiago, Carlos Miranda, fue quien obtuvo el mayor puntaje durante el proceso de postulación, “sin registrar, además, medidas disciplinarias en su contra”.

Sin embargo, de los 15 postulantes, el principal candidato a quedarse con el cargo era el notario de Viña del Mar, Luis Enrique Fischer.

Recordemos que se trata de un cargo muy apetecido, por el cual se recibe un sueldo que supera los $150 millones mensuales, según trascendidos.

Justicia respalda modernización de conservadores de bienes raíces

Los conservadores son una figura particular o más bien una institución arcaica que no tiene control, salvo el que ejerce la Corte, a través del Código Orgánico de Tribunales (COT). No tienen la calidad de funcionarios públicos, sino que operan como “ministros de fe”.

Posiblemente, por esta razón en el comunicado el Gobierno hizo explícito su respaldo a la iniciativa parlamentaria que busca modernizar la labor de los conservadores de bienes raíces.

“Desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, además estamos promoviendo cambios en la jurisdicción del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, por lo que respaldaremos el proyecto de ley presentado por los senadores Álvaro Elizalde y Matías Walker”, enfatiza.

La iniciativa “busca crear nuevos conservadores de bienes raíces para el territorio

jurisdiccional de la Corte de Apelaciones de Santiago y, además, permite la fijación del asiento de nuevos oficios de notarios en una localidad, sector o barrio determinado”, concluye el texto.