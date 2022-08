El padre de la bebé de 5 meses, que murió luego de que fuera atropellada tras un accidente de tránsito protagonizado por un adulto mayor de 80 años en Lo Barnechea, hizo fuertes declaraciones respecto al caso que dejó a una familia sin su hija.

En conversación con Radio Bío Bío, el padre de la menor, que estaba paseando a su hija en coche junto a su pareja, dijo que en este momento le da lo mismo el responsable del hecho, ya que nada le va a devolver a su hija.

“Yo no vi nada, no tengo idea, no sé cuántos años tenía, no vi a nadie, iba caminando por la vereda y se nos vinieron dos autos encima y nos fuimos a la clínica. Me da lo mismo, nadie me va a devolver a mi hija, no me importa el resto”, manifestó el padre de la bebé de 5 meses.

Recordemos que el hecho sucedió la tarde del domingo en El Gabino con El Nogal, donde un hombre de 80 años -quien quedó en libertad tras ser formalizado- habría confundido el pedal de freno con el del acelerador.

Tras esto, colisionó a una gran velocidad con un segundo vehículo, los cuales realizaron una trayectoria directa hacia la familia, donde la bebé de 5 meses fue atropellada.

Sus padres, rápidamente, la trasladaron a la Clínica Alemana, en donde murió debido a la gravedad de sus heridas.

Esta jornada, la Fiscalía Oriente logró obtener las medidas cautelares de firma quincenal y arraigo nacional para el adulto acusado del accidente. A pesar de esto, el hombre podrá seguir conduciendo, ya que las cautelares no contemplan la suspensión de su licencia de conducir.

El plazo de investigación quedó fijado en 120 días.