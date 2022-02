"No es aceptable que personas actúen violentamente". Esas fueron parte de las palabras del subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, para referirse a los ataques sufridos por la ex Fuente Alemana durante manifestaciones en las cercanías de Plaza Italia.

El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, se refirió los ataques que han afectado a la EX Fuente Alemana en el centro de Santiago, donde incluso el dueño del local, Carlos Siri, no descartó hacer uso de un arma para defenderlo, sosteniendo la autoridad que la responsabilidad es de quienes utilizan la violencia para protestar.

En ese sentido, Galli afirmó que “hay que separar las cosas, acabamos de aprobar una Ley de Control de Armas que apunta a la tenencia responsable de armas. Las armas se pueden tener para defensa personal, para deporte, para caza, para distintas razones, eso es una cosa. Otra cosa completamente distinta es la responsabilidad de quienes actúan violentamente en el centro de nuestra capital”.

Además, afirmó que “no es aceptable que personas actúen violentamente, ataquen a locales comerciales, afecten la integridad física de personas y por lo tanto, ahí es donde debemos poner el foco, respecto de quienes ejercen esta violencia”.

“Ninguna operación policial, ninguna planificación de las policías, va a inhibir a estas personas de actuar violentamente si por otro lado se plantean iniciativas, como hay en la Convención Constituyente, que lo que pretenden es declarar impunes no sólo los delitos que ocurrieron en el pasado, declarar impunes este tipo de delitos, declarar impunes a quienes atacan la ex Fuente Alemana”, expuso el subsecretario del Interior.

A ello, añadió que “les estamos perdonando por adelantado los delitos a estas personas”.

Asimismo, la autoridad no se detuvo allí, acotando que Carabineros “todas las semanas analiza las situaciones que se viven para poner todas sus capacidades para poder prevenir estos delitos y, por lo tanto, que no sea necesario que ninguna persona tome ninguna medida. Para que Carabineros pueda tomar a esas personas detenidas y ponerlas a disposición de la justicia, pero ese trabajo policial no va a servir absolutamente de nada, si a esas personas se les declara impunes”.

“Muchas veces lo que vemos es que si no hay sanción social, pero también punitiva respecto de aquellos que cometen delitos graves, que acosan a comerciantes, que lanzan piedras o incluso lanzan bombas molotov, si no hay sanción con la excusa de que se cometen en el contexto de una manifestación (…) Allí hay delitos, y eso delitos no deben ser impunes, deben ser sancionados”, expresó Galli.

Carlos Siri y ataques a ex Fuente Alemana

Hace unos días, en conversación con Radio Bío Bío, Carlos Siri, dueño de la ex Fuente Alemana, describió el uso de una escopeta a postones para repeler los ataques de quienes se manifestaban en cercanías de Plaza Italia el pasado viernes.

“Todos los clientes, las personas que estábamos adentro trabajando, obviamente se empezaron a asustar, entraron en pánico algunos. Y empezamos a sacar a los clientes por una puerta de escape y terminó saliendo nuestro personal”, detalló.

“Yo subí a mi oficina a buscar un rifle a postones y una pistola a balines, que son de CO2. Y al final los empezamos a repeler con eso, pero al final fui yo, no dejé que nadie más que tomara eso porque obviamente la responsabilidad es mía”, agregó.

“Disparé creo que cinco o seis postones y ahí se corrieron porque obviamente les dolió más, y ahí empezaron a tirar cosas desde lejos del local”, sostuvo Siri.

“Si me van a agredir de esta forma, qué hago. Si me tienen acorralado entre una jauría de salvajes, claro que la tendría que ocupar, qué voy a hacer”, explicó.