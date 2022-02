"Una de las señoras dijo que no era necesario llevar a Leslie a la clínica, ella le pegaba en la cara y le decían que reaccionara", manifestó la mejor amiga de la víctima de una clínica estética clandestina en la comuna de Las Condes.

Una mujer de 32 años murió durante un procedimiento estético en una clínica clandestina ubicada en Las Condes, ante esto una de sus amigas relató lo que ocurrió.

Se trata de Leslie Vergara Pavez, quien fue víctima del recinto clandestino que funciona en una casa particular, donde se quería hacer aumento de glúteos con supuesto colágeno.

Javiera, amiga de la mujer fallecida, relató: “Llegué a la supuesta clínica, y a eso de las 22:00 horas toqué la puerta, el timbre y nadie me respondía”.

“Un caballero me abrió la puerta (…) Me dijo que no estaban que se habían tenido que ir de urgencias a la Clínica Cordillera. Ahí llegó Jorge Flores (detenido) con un vecino que dijo que escuchó gritos y ofreció su ayuda. Él vio cómo arrastraron a mi amiga“, consignó Javiera en el matinal de Canal 13.

Tras esto, y según el vecino, “una de las señoras dijo que no era necesario llevar a Leslie a la clínica, ella le pegaba en la cara y le decían que reaccionara. Le pusieron oxígeno. El vecino es el único que la quería llevar”.

“Teresa (detenida) sabía en el problema que se iba a meter, ella no quería llevar a mi amiga a urgencias. Ella vio que se estaba muriendo, y se murió en el auto“, lamentó la amiga de la mujer de 32 años.

Joven madre y emprendedora

Además, Javiera explicó que Leslie era una mujer luchadora, “ella sacó adelante a su hija de 10 años y a su familia. Vendía ropa de perrito, ella amaba a su familia. Era una mujer bella, preocupada de ella, buscaba verse bien (…) a las 20:00 de la noche se fue, a las 21:00 llegué y ya no estaba”.

“La mamá de mi amiga aún no sabe cómo decirle a su hija que su mamá se murió (…) No sabíamos que tenían funas, Carabineros me dijo que mi amiga era la 4° victima de la clínica“, manifestó.

Finalmente, la amiga de la mujer fallecida hizo un llamado a que “no quiere que ninguna otra mujer le pase lo que le pasó a mi amiga. Nadie se lo merece”.