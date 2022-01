La víctima de una agresión en el Metro de Santiago, luego que le pidiera a un cantante que usara mascarilla, relató cómo ocurrió el hecho. "No me importa que él cante, muchas veces hay espectáculos súper buenos, pero que el punto era que se tenía que poner la mascarilla por un asunto de empatía", aseveró.

La mujer que sufrió una agresión en el Metro de Santiago, por parte de un cantante al que le pidió que usara mascarilla, relató cómo ocurrieron los hechos.

Se trató de una situación ocurrida durante las últimas horas en la estación Ñuble de la Línea 6, donde la víctima de la agresión iba en el mismo vagón en que el artista realizaba un show.

Según relató a nuestro medio asociado CNN Chile, ella le solicitó al individuo utilizar mascarilla, pero él “se hizo el loco, miró para otro lado y al final me dijo ‘si quieres llama a los guardias"”.

Luego, le bajó el volumen al parlante que utilizaba el individuo, lo que derivó en la agresión. “Me pegó con el micrófono, yo se lo quité de la mano… Él me arrebata el micrófono de vuelta y me pega de nuevo”, dijo.

A renglón seguido, expresó que tras ello “se ve como un cable que él tira, son mis audífonos… Me los rompió”.

La víctima añadió que el individuo la agredió con golpes y rasguños. “No me importa que él cante, muchas veces hay espectáculos súper buenos, pero que el punto era que se tenía que poner la mascarilla por un asunto de empatía”, aseveró.

Finalmente, y en dichos a TVN, expresó que “me dolió que nadie hizo nada… Es más, lo protegieron a él”.

Hutt y Metro llaman a denunciar

Desde Metro llamaron a denunciar este tipo de hechos, al igual que la ministra de Transportes, Gloria Hutt.

“El uso de la mascarilla en forma correcta, obligatoria y permanente es una de las normas que ha protegido el transporte público”, señaló la autoridad.

Agregó que es la autoridad sanitaria la llamada a fiscalizar este tipo de conductas, pero que su capacidad es limitada, por lo que “uno parte de la buena fe, de la conciencia cívica que es cumplir las reglas establecidas”.

Finalmente, calificó lo ocurrido como un hecho infrecuente y puntual, que espera que no se repita.