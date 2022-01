Un exfuncionario del Colegio Alto del Maipo en la región Metropolitana acusó su despido injustificado tras 10 años trabajando como profesor de Filosofía. Esto sucedió luego de haber sido víctima de reiterados malos tratos por parte de estudiantes de 1° Medio.

En conversación con BioBioChile, Noé Bastías (57), explicó la serie de hechos que derivaron en su despido y el rechazo de su indemnización por parte del establecimiento subvencionado.

Todo comenzó en agosto del año pasado, cuando un grupo de estudiantes del colegio comenzó a denostar reiterativamente a Bastías.

“Un grupo de 3 chicos, que provienen de ese colegio que es altamente vulnerable (…) se encargaron de incidir negativamente con un linchamiento emocional en mi contra, mi salud y dignidad como persona (…) Me hacían encerronas, me sacaban el gorro, intervenían en el cable del computador para cortar las clases a sus compañeros que estaban online”, rememoró el profesor.

“Me atragantaba el llanto, hacían lo que querían conmigo (…) Salían de la sala de clases, se metían a mi computador, eso me hizo mal (…) Cualquiera que está sometido a esa humillación de su dignidad profesional, no lo hubiese aguantado más”, aseguró Bastías.

“Perdí la calma”

Un día de octubre, y tras fuertes episodios que llevaron al profesor a la depresión, los alumnos se organizaron para escapar de clases. “Ahí perdí la calma. Salí, levanté la voz les dije que los llevaría a la dirección (…) Me salí del libreto”. Además, Noé indicó que dijo improperios de los que se arrepiente profundamente.

Esta situación hizo que al profesor lo despidieran de manera inmediata por la violación de su contrato, y además rechazaron entregarle su indemnización a pesar de haber trabajado en el establecimiento durante 10 años.

“En vez de defenderme por ley (…) ellos encontraron el resquicio perfecto para despedirme”, también acusó que la directiva del colegio lo rechazaba constantemente ya que no habría tenido el perfil profesional que buscaban.

Así mismo, el profesor denunció que una de las autoridades del colegio lo habría amenazado con enviar los antecedentes al Ministerio de Educación para inhabilitarlo como docente. “Mi nombre iba a ir a los inhabilitados, eso afectó a mi salud psíquica”, señaló.

Finalmente, Noé sostuvo: “Es obvio que voy a emprender una acción judicial, no quiero que me reinserten en el colegio, y reclamaré de toda justicia que se me paguen los 10 años de trabajo”.

Manifestaciones de exalumnos y apoderados

La semana pasada, decenas de apoderados y exalumnos del Colegio Alto del Maipo manifestaron su pesar por el despido del profesor, en el frontis del establecimiento.

Incluso, hubo convocatorias a través de redes sociales para apoyar al docente, donde exigieron su despido con fundamento y la entrega del dinero que le correspondería recibir.

Según lo consignaron exestudiantes del colegio a Islita TV, se manifestaron ya que “el profesor Noé tiene respaldo, no fue culpa su despido y se están vulnerando sus derechos”, además agregaron que desde el establecimiento “desmienten todo, y (Bastías) no tiene apoyo de sus compañeros. El profesor no quiere volver, quiere que no le manchen sus papeles. Deberían despedirlo como corresponde y no realizar un sumarios donde pueden inventar cosas”.

BioBioChile consultó al Colegio Alto del Maipo sobre la situación y la manifestación, sin embargo, prefirieron no dar declaraciones.