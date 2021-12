Los vecinos de un edificio en Quinta Normal se vieron afectados, luego de que un perro que se encontraba en el 3° piso, cayera desde el balcón de un departamento azotándose contra el pavimento quedando mal herido.

En conversación con BioBioChile, Diego Barahona, uno de los vecinos del recinto y quien ayudó -junto a su hermano- al perro bautizado como “Cachupín”, relató lo que ocurrió durante el fin de semana pasado.

EL hecho se dio a las 19:00 del sábado, cuando un conserje del edificio se percató de la caída del perro. Tras esto, decidió enviar el video de las cámaras de seguridad al grupo de WhatsApp de la comunidad para denunciar lo ocurrido, pedir ayuda ya que el perro estaba en mal estado y encontrar a la personas responsable.

Diego y Francisco se encontraban trabajando en su local de comida rápida, cuando vieron el video que los conmovió. “Al ver esto bajamos las cortinas, cerramos el local y nos dirigimos al condominio donde soy residente. Cuando llegamos vimos la perrito malherido, y todos los vecinos se estaban tratando de conseguir ayuda. Así que nosotros lo tomamos y lo llevamos al veterinario“, rememoró.

El perro habría sido lanzado por una persona

Cachupín sufrió una fractura de su cadera, lo que derivó en complicaciones con sus pulmones. “Él ya salió adelante. Ahora va a empezar un tratamiento. El perro está mejor, está en reposo”, indicó.

En tanto, se presume que el perro fue lanzado por una personas desde el 3° piso, lo que aún está en investigación. “Hay posibles sospechosos (…) Es raro que de esa torre, todos los vecinos están en contra de una sola persona”, comentó el vecino.

“Este es un acto criminal (…) Un animalito que respire y no se pueda defender, no se puede provocar a nadie ese odio de lanzarlo. La gente quiere tener mascota, pero no saber tenerlas”, soslayó.

Esta misma situación, hizo que los hermanos interpusieron una denuncia ante la Policía de Investigaciones (PDI) sobre el caso. “El perro no tiene dueño, era de la calle. Por eso nos hicimos cargo del perro, y ahora su tutor es mi hermano Francisco”, comentó.

La recuperación del can está en desarrollo, incluso tendrá que mantenerse en tratamientos para volver a caminar de manera adecuada. Por lo mismo, Francisco, dijo que se hará “cargo de él, lo ayudaré en lo que más pueda. Y voy a buscarle un hogar definitivo, no me voy a apresurar ni nada. Pretendo tomar la mejor decisión para que tenga una buena familia“.

Finalmente, su hermano y vecino del condominio aseguró que “no hemos pedido ayuda a ninguna fundación, pero sí hay mucha gente que quiere ayudar. Yo pienso que quizás un municipio tenga la facultad de ayudar, y no la gente. En este momento los gastos están corriendo de forma interna”.