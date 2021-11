Vecinos de la comuna de Pedro Aguirre Cerda acusaron la demora de personal de Carabineros tras un violento asalto a un domicilio que dejó una persona lesionada.

La noche de ayer, y según testigos, dos vehículos llegaron hasta la vivienda ubicada en calle Armada Nacional con Los Pioneros, donde al menos 8 desconocidos forzaron la reja de ingreso y accedieron violentamente al inmueble.

En el interior, amenazaron a una familia con armas de fuego y exigieron en todo momento dinero que supuestamente tenían los afectados. Los asaltantes finalmente sustrajeron otras especies de valor y golpearon con un arma en la cabeza al dueño de casa.

Fue la propia víctima, en conversación con los micrófonos de La Radio, quien relató que los involucrados buscaron por toda la casa el supuesto dinero, mientras tenían a su hija y pareja apuntados en la cabeza con un arma de fuego.

Al no encontrar lo que buscaban, los asaltantes tomaron los automóviles y huyeron del lugar. Según vecinos, y pese a que la 51º Comisaría de Carabineros de la comuna no está mas allá de dos cuadras, intentaron llamar por más de 30 minutos al 133 no teniendo respuesta.

Una auditora finalmente llamó a nuestra línea gratuita 800 810 810 con el fin de obtener algún tipo de ayuda para la familia recientemente asaltada.

Según vecinos, los asaltantes habrían estado mal dateados y buscaban otra cosa, lo que será investigado por la institución uniformada.

El hombre lesionado fue trasladado hasta un recinto asistencial para constatar lesiones y entregar mayores detalles de los asaltantes ya que hasta el minuto, se mantienen prófugos.