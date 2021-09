La madre del hombre de 29 años que fue asesinado tras una discusión por un accidente de tránsito en Maipú, exigió que el Gobierno detenga la violencia en la calles y lamentó la situación que enluta a su familia.

Según lo consignó a Canal 13, María Teresa Duarte señaló: “bienvenidos a mi dolor (…) Pido apoyo del Gobierno para toda la gente de nuestro país (…) Chile era un país tranquilo, ya no se puede salir a la calle a trabajar, menos salir a una fiesta a compartir. Le pido a la gente que cambiemos”.

“Quiero que todos seamos amor y paz, eso necesitamos. Que la gente que vende droga, no lo haga más que hace tanto daño (…) Ahora mis nietos se quedaron solos sin su papá, mi nuera tan joven, mi hijo profesional. Y ahí quedó todo estancado”, planteó la mujer.

Además reconoció que su hijo “fue feliz, porque le di una buena vida a pesar de nuestra situación. Le pido al Gobierno que pare esto (…) Que el armamento salgan de la calle, no cualquier persona que no tiene estudios… si el tipo le hubiese pegado un balazo en el pie a mi hijo… pero no, él le disparó a la cabeza, al pecho, eso es de malo”

“No importa que aparezca el delincuente que mató a mi hijo (…) No quiero saber nombres, sólo quiero que cambie el mundo la gente que haya paz amor”, finalizó.

Los hechos

El pasado jueves durante la noche se registró una pelea entre conductores por un accidente de tránsito menor, la que terminó con un hombre baleado en la comuna.

El hecho ocurrió en el pasaje Cullipeumo tras una colisión leve que desencadenó la furia del autor del crimen. El hombre desenfundó un arma de fuego, y le disparó a la víctima en el tórax y en el cráneo.

Finalmente, el padre de tres niños falleció en el Hospital El Carmen.

En tanto, la Brigada de Homicidios de la PDI trabaja para identificar al otro automovilista y así dar con su paradero.