La mañana de este domingo otra vez se repitió la extensa fila en las afueras del Velódromo del Estadio Nacional en la búsqueda de la ansiada vacuna Pfizer para adolescentes entre 14 y 15 años; y para segunda dosis para rezagados.

En el recinto, uno de los pocos abiertos en este fin de semana para la fase de vacunación, se entregaron 200 números para aquellas personas que llegaron muy temprano para alcanzar una de las dosis.

A las 10:00 de la mañana, con la apertura de las puertas, muchas personas que llegaron al recinto se enteraron que no había más dosis Pfizer.

Los afortunados que pudieron acceder a esta vacuna llegaron cerca de las 6:00 de la mañana y señalaron que en reiteradas ocasiones en los últimos días buscaron dosis Pfizer en medio del quiebre de stock.

Un elemento particular se vivió con algunos ciudadanos extranjeros que denunciaron no haber sido vacunados por no poder demostrar su residencia en el país.

Finalmente, estas personas se retiraron sin obtener una respuesta y sin poder acceder a alguna vacuna.

A diferencia de la jornada de ayer, la fila fue bastante menor por la asignación de números para acceder a Pfizer y por mayor stock de las otras vacunas para primera y segunda dosis.