Durante la mañana de este jueves, la candidata presidencial Paula Narváez (PS) dio su apoyo al candidato a la segunda vuelta por la gobernación de la región Metropolitana, Claudio Orrego (DC).

La instancia se llevó a cabo en la sede del Partido Socialista junto al alcalde de El Bosque, Sadi Melo, el senador de la RM Carlos Montes y otros alcaldes de la capital, donde Narváez apoyó a Orrego para este próximo fin de semana de elecciones.

La candidata por el PS manifestó que, “Claudio Orrego cuenta con nuestro apoyo, y ese apoyo tiene que ver con algo concreto. La propuesta que hace Orrego como futuro gobernador de la RM tiene que ver directamente con cómo mejorar la vida de los y las habitantes de esta región (…) Con la recuperación de empleo (…) Hay que preocuparse por temas como la violencia contra las mujeres (…) Y también a perseguir el narcotráfico”.

En tanto, Orrego afirmó que “definir el futuro de la región es fundamental” y que gracias al apoyo de sus compañeros socialistas logrará “trabajar desde el territorio con participación no retórica, sino parcial“.

“Lo que está en juego acá no es solamente la disputa de dos coaliciones, sino que también está en juego la manera de entender la política y el servicio público. Honrar la palabra no es menor, tiene que ver con valores y principios (…) escuchando a más de 10 mil vecinos y vecinas de la región para hacer un programa, no entre 4 paredes como nuestros adversarios, sino que con participación de la gente”, explicó el candidato.

Además, Orrego destacó que la RM es la región más grande de Chile, la más desigual, la que tiene más desempleo y delitos violentos lo cual pretende cambiar a partir de un programa.

La votación de segunda vuelta se realizará el próximo 13 de junio de 2020 donde Orrego se enfrentará a la candidata Karina Oliva (FA).

https://twitter.com/PSChile/status/1400473368290369542/photo/2