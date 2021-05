La tarde de este domingo, José Miguel Ferrada, abogado del Partido Regionalista Independiente (PRI, parte de Chile Vamos) levantó acusaciones en contra de funcionarios municipales de Conchalí.

De acuerdo al representante del bloque, miembros de la corporación habrían conversado con parte del equipo del Servel en medio del proceso eleccionario, algo que contravendría lo dispuesto por ley.

Los hechos habrían ocurrido en el colegio Eloísa Díaz, mismo recinto donde este domingo René de la Vega, alcalde que postula a la reelección por la comuna, denunció la apertura de urnas de una mesa.

“Nos parece bastante grave que existan urnas que se le hayan roto los sellos y que exista la incertidumbre sobre condiciones mínimas para una elección en la cual no se tiene certeza de cómo ocurrió la situación”, partió Ferrada.

“También al llegar al colegio nos damos cuenta que había funcionarios municipales con sus credenciales asesorando, dando orientación”, añadió.

A su juicio, esto configuraría una razón para dudar del rol que estaría jugando en el proceso la municipalidad.

“En segundo lugar, en las urnas, es impresentable que si se dan las garantías mínimas existan sellos rotos (…) dejan en duda no solamente un comando, todos y todos los candidatos”, comentó.

Sumado a ello, el abogado aseguró que cuando el contingente municipal advirtió la llegada del equipo del PRI al local, el grupo completo abandonó el lugar y dejaron a un representante “que no conversa ni nada”.

“¿Por qué se le da injerencia de poder participar, cuestión que según la ley no puede haber una injerencia directa de funcionarios públicos como lo presenciamos acá?, inquirió y cerró Ferrada.

¿Qué pasó en los sellos?

Esta mañana, apoderados de la mesa 48 denunciaron la apertura de sellos en urnas de esa unidad.

Alejandro Vargas, uno de los encargados del local, confirmó que él decidió abrir las urnas ante los reclamos de los apoderados.

No obstante, aseguró que los sellos de seguridad no habían sido violados y que las manchas que tenían las cajas venían de antes y no se debían a posibles retiros de las huinchas del Servel.

Sumado a ello aseveró que las urnas en cuestión tenían la cantidad de votos que se registró ayer en las actas, por lo que tras el conteo de votos se reinició la votación.