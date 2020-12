Continúan las reacciones luego que Espacio Riesco acusara al Ministerio de Salud de adeudarle más de 2.900 millones de pesos por el denominado Centro Hospitalario Huechuraba en el marco del combate de la pandemia.

En medio de ese contexto, el contralor Jorge Bermúdez se reunió en el Palacio de La Moneda con el ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Monckeberg.

Tras la cita se refirió a la polémica entre el Minsal y la gerencia de Espacio Riesgo, aclarando que como organismo hicieron su labor de examinar la legalidad de los contratos, donde había inconsistencias en uno de ellos, por una posible duplicación de pagos, lo que derivó a que se declarara ilegal.

“Mientras eso no se aclare por el Servicio de Salud y la Subsecretaría de Redes (Asistenciales) no es posible cursarlo ni pagarlo”, precisó.

Asimismo, aclaró que hasta el día no hoy “no ha reingresado el contrato a la Contraloría, por lo tanto, no es una cosa que esté pendiente en Contraloría. Para nosotros no es un tema porque afectivamente nosotros ya dijimos que ese contrato era ilegal”.

Sin perjuicio de ello, Bermúdez llamó a la calma y si bien indicó que puede haber problemas en un contrato en puntual, lo que no puede ocurrir es el mal uso de los recursos públicos.