Este fin de semana simplemente no habrá especialista y a contar del lunes hasta el domingo 19 tampoco, durante las mañanas. Para el gremio la raíz del problema está en "la falta de especialistas en la región y la falta de un programa de retención.

La mañana de este sábado el Colegio Médico (Colmed) alertó que el Hospital Regional de Talca (HRT) no contará con un cirujano pediátrico para el servicio de urgencias durante este fin de semana y tampoco en las mañanas hasta el 19 de febrero.

De acuerdo al gremio, las razones entregadas van desde la baja de personal por las vacaciones y por la renuncia de un profesional.

Por eso, a contar del lunes 6, la cobertura será parcial, de llamada.

“Es urgente gestionar esta situación a nivel central, a redes asistenciales, solicitando la posibilidad de ver una comisión de servicio de cirujano infantil durante al menos el fin de semana, que está sin cobertura”, comentó Dahiana Pulgar, presidenta del Colmed en Maule.

Además la autoridad gremial precisó que lo que más les preocupa son los hospitales que no cuentan con posibilidad de subir pacientes a la red de atención.

“Ahí radica nuestra mayor preocupación, que lleguen urgencias de cirugías pediátricas por no haber tenido la información y no podrán ser atendidos por no estar el profesional que se requiere”, agregó la profesional.

El Colmed aseguró que enviaron una carta al Servicio de Salud del Maule (SSM) dando cuenta de la situación y que tuvieron una respuesta inmediata al respecto.

“Según nos señaló el servicio, específicamente la jefa de la unidad red de urgencia, Gindra Matus, es el Hospital de Talca quien debe resolver lo sucedido, por lo que el hospital de referencia debe mantener el flujo habitual de pacientes con derivación. Y es el hospital de referencia de mayor complejidad, (en este caso el HRT), a quien le corresponde hacer las gestiones en la eventualidad de no contar con la especialidad requerida”, reportaron que rezó la respuesta.

Para Pulgar, el génesis de este problema radica en “la falta de especialistas en la región, y por otro lado, la ausencia de un programa de retención de los especialistas ya existentes”.