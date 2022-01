La gobernadora del Maule, Cristina Bravo, reiteró su incomodidad respecto a la polémica situación donde el senador Juan Antonio Coloma (UDI) le levantó el brazo contra su voluntad.

Junto a esto, la autoridad del Maule enfatizó en una entrevista al programa Contigo en la mañana de CHV que “esto no le hubiese pasado a un gobernador”.

Esta situación se generó la mañana del viernes durante la inauguración del nuevo hospital de Curicó, pero la gobernadora del Maule explicó que “no era una inauguración, además no se iba a anunciar la puesta en marcha del hospital, solamente se venía a instalar una placa”.

Recordemos que la autoridad del Maule emitió un comunicado, donde sostuvo que estaba incomoda en la actividad, pues solicitó la apertura del hospital, algo que no fue escuchado por las autoridades de La Moneda.

En la entrevista a CHV, Bravo señaló que “Él (Coloma) me toma el brazo y le digo en el oído que me molesta que me tomen el brazo así (…) Él me volvió a insistir y me dijo que era un logro de todos”.

“No podemos permitir que una situación como esta se normalice, no podemos permitir prácticas del siglo pasado. Esto no puede pasar ni en público ni en privado. (…) cuando las mujeres decimos no, es no”, indicó la gobernadora del Maule.

Al ser consultada por la periodista Monserrat Álvarez, sobre si esto le hubiese pasado a un gobernador hombre, Bravo enfatizó que “para nosotras ha sido bien difícil, nosotras somos tres gobernadoras de 16 gobernadores en total”.

“Yo te puedo asegurar que esto no le hubiese pasado a un gobernador, es más fácil tomar el brazo de una mujer y alzarlo, que tomar el brazo de un gobernador hombre. Fue súper incómodo”, precisó la autoridad del Maule.

La gobernadora también indicó que “si no hubiese pasado esta situación bochornosa del viernes, yo te puedo asegurar que nadie en la región ni del país, sabría que se vino a instalar una placa y no se puso en marcha el hospital de Curicó”.