El ministro de Economía, Nicolás Grau, se refirió a las demandas de los pescadores artesanales del Bío Bío, los que acusan una aguda crisis de la sardina y anchoveta.

Al respecto, el secretario de Estado indicó que “la Subsecretaría de Pesca, y el Gobierno en general, no puede distribuir cuotas de pescado, en este caso de jureles, de forma arbitraria”.

“Existe una institucionalidad que debe ser respetada”, agregó el titular de la cartera de Economía.

A lo anterior, sumó que existe una cuota “en términos generales, que se define por temas científicos y también por acuerdos internacionales”.

Por su parte, el diputado de la DC, Eric Aedo, señaló que es urgente que la Subsecretaría de Pesca tome una decisión “respecto de darle a los pescadores de la región del Bío Bío una alternativa ante la ausencia de la sardina y la anchoveta”.

“Es la posibilidad de ampliar la pesca del jurel y también de la caballa”, complementó el parlamentario.

Aedo no se detuvo allí, acotando que hoy en día el Bío Bío está “ad portas de una crisis en la pesca que va a impactar no sólo a los salarios, sino que en la cesantía”.

A su vez, el alcalde de Coronel, Boris Chamorro, se refirió a los incidentes ocurridos la mañana de este martes en el cruce Lo Rojas, donde incluso un vehículo fue incendiado.

Tras reunirse con dirigentes de la pesca artesanal, Chamorro indicó que “la culpa respecto a la solicitud de la cuota de pesca no la tiene la comuna, no la tienen los paraderos, no la tienen los semáforos, ni la gente de Coronel”.

En ese sentido, el líder comunal sostuvo que se convocó a una reunión en la Delegación Presidencial del Bío Bío, la que comenzará a eso de las 15:00 horas.

Esto último, con el objetivo de generar una instancia de diálogo en medio de la crisis acusada por la pesca artesanal.