Un espectacular avistamiento de una ballena jorobada se registró este lunes en la bahía de Concepción, en la región del Bío Bío. El cetáceo fue visto en el cabezal del muelle de Penco, a aproximadamente 1.800 metros de la costa de la comuna.

Se trata de la misma especie que varó en la playa del sector Cerro Verde Bajo de Penco el pasado 02 de enero. Así dio cuenta Camila Calderón Quirgas, del Centro de Estudio de Mastozoología Marina, el único centro que se dedica a estudiar las ballenas en la región.

“Es una ballena jorobada como la que varó también en Penco. Esta zona donde uno puede avistar esta especie, se ve en muchos lugares. Es una ballena que se distribuye en todo Chile, por lo tanto, también vive acá. Esta especie en particular va a sus zonas de alimentación en el Parque Marino Francisco Coloane o la Antártica”, explicó Calderón.

La ballena jorobada (Megaptera novaeangliae) es un gran cetáceo que habita en todos los océanos del mundo y que migra de hemisferio a hemisferio para poder asegurar su alimentación. En este periodo, es natural que lo encontremos en nuestras aguas, según indicó Iván Oyarzún, director regional (s) de Sernapesca Bío Bío.

“Este magnífico animal, este gran cetáceo, es una especie que habita en todos los océanos del mundo y en este periodo es natural que lo encontremos en nuestras aguas. Es una especie que migra de hemisferio a hemisferio para poder asegurar su alimentación. Por lo tanto, no debemos sorprendernos de poder tener la oportunidad de presenciar estos grandes animales”, señaló Oyarzún.

Llamado a no acosar a las ballenas

El funcionario hizo un llamado a la ciudadanía a mantener la distancia y a no acosar al cetáceo, ya que se trata de una especie que está declarada como vulnerable y que está protegida por ley. “El avistamiento para este tipo de cetáceos es de 100 metros, por lo tanto, lo que les solicitamos es que no se acerquen, no los acosen. Esta es una especie que su estado de conservación está declarada como vulnerable, está protegida por ley. En nuestro país y obviamente lo que más solicitamos es mantener la distancia de avistamiento que, reitero, es de 100 metros”, dijo.

De acuerdo con los especialistas, esta especie se ha estado avistando en el sector de la desembocadura del río Bío Bío y en Caleta Chome desde la última semana de 2023, lo que evidencia la riqueza de la biodiversidad marina de la zona y la importancia de su conservación.