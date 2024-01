La casa, ubicada en el sector de Nonguén de Concepción, en la región del Bío Bío, fue arrendada por el Servicio Mejor Niñez con el fin de habilitar una residencia familiar para menores que requieren protección especial. Sin embargo, el organismo desistió del contrato, debido a irregularidades en el proceso, lo que actualmente es objeto de un sumario administrativo.

El dueño de la casa, Juan Carlos Alarcón, representado por su abogado Hans Laurie, ingresó una demanda en el Tercer Juzgado Civil de Concepción, por el pago de arriendos adeudados por un total de casi 24 millones de pesos. Además, acusó que el Servicio Mejor Niñez no le devolvió la propiedad, ni se hizo cargo de su mantención y seguridad.

Esto decantó en que el inmueble fuese blanco de delincuentes, quienes robaron y desmantelaron el lugar. El avalúo de los daños asciende a los 100 millones de pesos, aseveró el jurista.

“La casa la tiene en su poder el Servicio Mejor Niñez. No solo no nos pagaron el arriendo, no solo no nos quisieron devolver la propiedad, sino que negligentemente la descuidaron durante todo este tiempo, sin ni siquiera un nochero, un guardia y nos desvalijaron la casa completa, la desmantelaron. Así, un avalúo sobre los 100 millones de pesos”, dijo el jurista.

Preparan segunda demanda contra Servicio Mejor Niñez en Concepción

De acuerdo con los antecedentes que maneja Radio Bío Bío, una banda de delincuentes aprovechó el abandono de la casa para robar y desmantelar todo lo que encontraron en su interior. El hecho fue descubierto por Carabineros, que detuvo a nueve personas en flagrancia.

Los nueve detenidos deberán comparecer hoy en tribunales para el control de detención y probable formalización, mientras el dueño de la casa y su abogado preparan una segunda demanda por los daños causados a la propiedad, que atribuyen al Servicio Mejor Niñez.