"Las responsabilidades son personales, yo no me puedo hacer cargo de esa situación", expresó el parlamentario respecto a la situación que involucra a su familiar.

El diputado Leonidas Romero lamentó que entre los allanamientos realizados por la Policía de Investigaciones (PDI) por una indagatoria por presunta corrupción en Coronel, se haya desarrollado una diligencia en la casa de su hermano.

“El caiga quien caiga es real, porque la corrupción no tiene color político. Lamento que haya aparecido mi hermano en esto”, expuso el parlamentario.

En ese sentido, expresó además que confía en su familiar, pero que “él tendrá que demostrar su inocencia, que espero que eso ocurra”.

Romero no se detuvo allí, aseverando que “las responsabilidades son personales, yo no me puedo hacer cargo de esa situación, pero confío en él y espero que sea diferente a lo que se está planteando hoy en día”.

A su vez, indicó que “lo que ocurre con el señor alcalde, don Boris Chamorro, y el señor concejal, Eduardo Araya, tendrán que demostrar también”.

“Que empresarios y autoridades políticas estén involucrados en estos actos deja mucho que desear, por eso es que está tan desprestigiada la política”, reflexionó.

Los allanamientos en Coronel que incluyeron al hermano del diputado Romero

En específico, la PDI concretó la mañana de este miércoles una serie de allanamientos en Coronel, incluido en dependencias municipales, en el marco de una investigación reservada por delitos de corrupción.

Lo anterior, se enmarca en la indagatoria del Ministerio Público por presunto fraude, lavado de activos y cohecho, entre otros.

De acuerdo con la información recabada por Radio Bío Bío, las diligencias fueron ordenadas por la fiscal de Alta Complejidad, María José Aguayo.

Esto último, por una indagatoria que habría comenzado por la denuncia presentada por el gerente general de la empresa Puerto Coronel, Patricio Román, por pagos con fondos de la empresa a distintos personeros políticos y dirigentes sindicales.