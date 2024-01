Estefy Gutiérrez, madre de Tomás Bravo, criticó con dureza y sin filtro los comentarios de Héctor Sáez Ancan, alias ‘Loco Memo’, sobre la investigación por la muerte de su pequeño hijo.

Las declaraciones de la madre del menor tuvieron lugar en Facebook, donde emplazó al sujeto luego de un comentario realizado a una publicación en la red social, además de otro post que realizó el jueves 28 de diciembre de 2023, cuando la Fiscalía decidió llevar a juicio al tío abuelo de Tomás Bravo.

“Al parecer, este año comienza sacando a las ratas de sus escondites (…). No sé si recuerdan a Héctor Sáez Ancan, alias ‘Loco Memo’, personaje de interés en la causa de mi hijo”.

“Yo nunca he dicho que él es culpable, porque no tengo por qué culpar a alguien sin fundamentos y pruebas”, indicó la mujer.

“Esto es lo que a mí ya me cansa: Agromar Bio Bio Concepción es una de las tantas redes sociales que maneja este sujeto, el cual siempre anda mencionando a mi hijo con mensajes extraños. He visto montones de cosas y las he dejado pasar, pero ya me aburrí”, aclaró.

En esa línea, la madre del menor recordó que este personaje se volvió persona de interés, no por sus antecedentes o facultades mentales. “Algunos piensan que era conocido o amigo nuestro, y no es así; él nunca ha compartido con nosotros, jamás he intercambiado palabras con él”, aseguró.

Según ella, la acusación que apuntó al ‘Loco Memo’ tras la muerte de Tomasito, tuvo su inicio luego que un usuario que lo tenía en Facebook vio que esta persona subió una foto el mismo día en que desapareció el niño. Esto, el 17 de febrero de 2021, una hora antes de que se reportara la presunta desgracia.

“Casualmente, el lugar opuesto a donde se pierde mi hijo. Luego, cuando se empezó a difundir la desaparición de él, este (Héctor) la borra de su perfil, pero esta persona logró antes sacar pantallazo y lo envío a un cercano nuestro que lo hizo llegar a PDI. Si no nos hubiese llegado esa información, jamás hubiésemos pedido que lo investigaran, o hubiésemos sabido que él estuvo ahí”, explicó la joven.

Madre de Tomás Bravo acusa burlas del ‘Loco Memo’

“Quiero aclarar bien ese punto, ya que a la justicia y TV le ha valido mierda esto, ni Informe Especial habló de esta situación. Ahora, según su declaración, él estuvo en la mañana ahí en Caripilun haciendo guardia a unos camiones, y ahí subió la foto, pero como no tenía señal, la foto se subió en la tarde”, dijo la madre de Tomás Bravo.

Para Gutiérrez, otra situación sospechosa fue que “en vez de dar la cara en esos días que mi hijo desapareció y la PDI lo buscaba, él se escondió (siempre lo está)”.

“Después de que a mi hijo lo encuentran, ¿decide dar una entrevista? Y ojo, solo fue porque su hermano, que es más consciente, le pidió que diera la cara, que tenía que limpiar su imagen. Y el resto ustedes ya lo saben: le tomaron ADN y se descartó”, recordó Gutiérrez.

Sin embargo, apuntó a que en ese tiempo estaba el fiscal José Ortiz en la investigación, y era “el único con el que él se entendía”.

“Ha sido la única persona que ha pedido condiciones. ¿De a dónde se ha visto eso? Después de eso, en vez de guardar silencio y respetar, empezó a escribir puras tonteras, irónicas, burlesca respecto al caso y hacia mi hijo. La misma gente empezó a enviarme los pantallazos de lo que él escribía en sus diferentes Facebook”, sostuvo.

“Me dijeron que lo iban a investigar y fue mentira”

En ese contexto, Estefy aseguró que envió este material a PDI y Fiscalía, donde le dijeron que investigarían. Sin embargo, acusa que le mintieron y no lo concretaron.

“Me metieron el dedo en la boca esta gente, porque me dijeron que lo iban a investigar y fue mentira, nunca lo hicieron“.

“Me decían que él no estaba bien de su salud mental, que todo esto lo hacía para llamar la atención, que quería protagonismo. ¿Cómo darme esa respuesta? O sea que, porque una persona no está bien de sus facultades mentales, ¿puede hacer y deshacer ante los ojos de la justicia? Pueden ellos pensar así, pero yo pienso diferente y aquí no se descarta a nadie“, añadió.

Madre de Tomás Bravo a ‘Loco Memo’: “Sé que me vas a leer”

“Ahora empezamos de nuevo, y, si vuelve a pasar lo mismo con los fiscales y policías, todas las diligencias las voy a pedir públicamente, ¡porque ya me cansé de que nos engañen!”, advirtió Estefy Gutiérrez.

En ese mismo contexto, acusó al hombre de haberse reído de la situación, y además haber mandado a su sobrina de 15 años a insultarla por redes sociales.

“Para ser una niña, dijo cosas horribles, eso sí que es caer bajo. Y no vengan a tratarme por mentirosa, que tengo todos los pantallazos; yo no hablo por hacer daño. Es la verdad”, dijo.

“Lo escribo porque sé que me vas a leer, ves todo lo que escribo y a mí me importa una mierda. La justicia te ha dejado pasar varias. Has amenazado a tus vecinos. Cada vez que tienes un problema con alguien los amenazas con quemar sus casas y ya lo has hecho. Me pregunto, ¿por qué no está presa una persona así?”, cuestionó también.

Finalmente, la mujer le exigió que dejara de publicar cosas sobre su hijo Tomás.

“Deja de escribir cosas sobre él, no lo nombres. Qué conveniente decir que mi hijo se perdió, que fue una muerte accidental, o un abandono. ¡Creo a muchos les conviene eso! Pero yo no soy como el fiscal Ortiz. ¡Deja a mi hijo en paz!”, demandó.

“Esto lo encontré ayer en un comentario de 24 horas y así llegué a su perfil y encontré esa publicación. Sigo insistiendo: no digo que él sea el culpable o tenga algo que ver, pero el hecho de que hable de mi hijo, se burle, sea irónico, ¡ya se ganó todo mi desprecio!“, cerró en su descargo.

Cabe recordar que el único imputado por la muerte de Tomás Bravo, es el tío abuelo del menor, Jorge Escobar Escobar, por el delito de abandono de menor con resultado de muerte, cuya audiencia de preparación de Juicio Oral fue fijada para el 22 de enero en el Juzgado de Garantía de Arauco.