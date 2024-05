Belén Mora estuvo invitada al nuevo capítulo de Podemos Hablar, el cual será emitido este viernes. En la instancia, la comediante reveló que ha recibido crueles ataques, tras evidenciar su postura política.

En un adelanto al que tuvo acceso BioBioChile, se mostró un instante en que la humorista recordó los mensajes de odio que vio luego de haber estado en Viña 2023.

Según Mora, se trata de una situación sumamente triste, ya que terceros incluso se habrían burlado de su hijo con síndrome de down.

“Después del festival de Viña, me llegaron correo muy violentos, muy agresivos, es que yo en verdad no entendía”, indicó.

“No sé, ‘tú hijo nació mongólico, porque eres comunista’, o ‘te vi con tu hijo mongólico caminando por la costanera’. No entendía el nivel de odio y de ira que debes de tener para escribirle a alguien algo así, gente que me decían que ‘me iban a matar cuando me vieran en la calle"”, añadió.

Belén Mora narró ataque en un supermercado

Asimismo, la actriz también narró una desagradable situación que le ocurrió, tiempo atrás, en un supermercado.

Sin ir más lejos, Belén Mora aseguró que un sujeto incluso la golpeó en un lugar. Aquel relato fue avalado por Toto Acuña, su esposo.

“De hecho un gallo me pegó en la calle. Salía del supermercado con Ponchito en coche y viene caminando una persona que hace contacto visual conmigo (…) me choca el hombro fuerte y me dice ‘me das asco weona’. Yo quedé (mal) y tenía al Poncho en el coche”, recordó.

“Yo quede así (mal) y la gente que estaba (…) nadie me prestó ayuda. Me empezaron a tiritar las piernas, caché que me iba a dar una crisis de ansiedad, estaba como hiperventilándome, entre al mall, me senté puse la cabeza en las piernas, empecé a respirar. Ese es el nivel de odiosidad que ha generado mi opinión política”, concluyó.