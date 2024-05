Legisladores chilenos plantean la necesidad de reformar el sistema político debido a la falta de representatividad en el Congreso Nacional. Destacan la fragmentación del sistema, critican el "discolaje" de parlamentarios y argumentan que los partidos políticos actuales no reflejan a la ciudadanía. Proponen medidas como elevar los quorums para la constitución de partidos, disolver partidos con baja participación interna, suspender financiamiento público en caso de baja votación, entre otras. Marta González del IND-PPD señala la importancia de más participación y representación para un sistema político más inclusivo. Se cuestiona la falta de claridad ideológica de algunos partidos y las alianzas que generan complicaciones en el Gobierno.

Seis diputados independientes de la bancada PPD presentaron una propuesta de reforma al sistema político, argumentando que los partidos actuales no representan adecuadamente a la ciudadanía.

Los diputados cuestionan si el actual Congreso Nacional es un reflejo fiel de la sociedad chilena, ante ello proponen una reforma al sistema político. Argumentan que la sociedad chilena no se ve reflejada en los partidos políticos y que “remodelar el Congreso a la medida de estos no es representativo de la ciudadanía“.

Según las legisladoras Camila Musante Müller y Marta González Olea; además de los diputados Jaime Araya Guerrero, Carlos Bianchi Chelech, Héctor Ulloa Aguilera y Cristian Tapia Ramos, todos de la Bancada PPD, la necesidad de una reforma del sistema político surge de la fragmentación del mismo, que dificulta alcanzar acuerdos. Así lo detallaron en un documento titulado “Democracia real”

Además, critican el “discolaje”, es decir, la presencia de parlamentarios que abandonan una organización que les proporcionó la oportunidad de ser elegibles por la ciudadanía.

Los parlamentarios rechazan el argumento de que fortalecer los partidos políticos fortalece la democracia. Afirman que los “partidos políticos actuales no son representativos de la ciudadanía”, ni siquiera de sí mismos.

Las propuestas de reforma del sistema político apuntan a elevar los quorums para la constitución de partidos. Los diputados argumentan que esta medida no considera a aquellas zonas geográficas cuyo padrón electoral no llega al 5%, pero cuyos líderes políticos tienen un amplio respaldo ciudadano.

Medidas propuestas

Los diputados proponen varias medidas, como la “disolución de un partido si en una elección interna vota menos del 51% de la militancia“; la “suspensión del financiamiento público si vota menos del 75% del padrón habilitado”; y la “aplicación del umbral del 5% a ambas cámaras” sin distinción.

Los seis firmantes están de acuerdo con la medida de pérdida de escaño para quienes renuncian a un partido o bancada, pero argumentan que “esta medida debe reconocer que dicha renuncia es un fracaso compartido entre el parlamentario y la colectividad” que lo propuso.

Los diputados proponen hacer responsable al partido que inscribe a un candidato que posteriormente es condenado por delitos funcionarios, con la imposibilidad de poder inscribir candidaturas en la próxima elección en el territorio donde se cometió el delito.

Críticas al PDG y Demócratas

Marta González, sub jefa de Bancada IND-PPD, expresó su preocupación por cómo las voces de cambio al sistema político pretenden generar una hegemonía de los partidos más grandes o más tradicionales.

González argumentó que Chile necesita más participación, más voces y más miradas de país, y que esto se logra con más representación. Asimismo, criticó a los partidos que no llegaron con una línea clara al Congreso y que terminan haciendo alianzas con la derecha, generando complicaciones a la coalición de Gobierno.

“Hoy día los cuestionamientos al sistema político pasan por la poca capacidad de llegar a acuerdos, por partidos como el PDG. Tal vez no llegaron con una línea tan clara al Congreso, o Demócratas que parte diciendo que es un proyecto de centro-izquierda y termina siendo y haciendo alianzas con la derecha”, dijo.

“Por ende, en la práctica es un partido de centro-derecha y eso ha generado evidentemente complicaciones a la coalición de gobierno que contaba con esos votos y hoy día no los cuenta. Pero eso no se va a poder solucionar o no apunta a lo que están proponiendo la reforma del sistema político. Entonces, si es que hay que reformar algo del sistema político, debe ir por otras líneas”, cerró.

Revisa aquí la propuesta de reforma al sistema político: