El pasado 15 de noviembre, Jonathan Pirela se dirigía a la Escuela Alonkura de la comuna de Hualpén, región del Bío Bío, donde realizaba talleres extraescolares, cuando fue embestido por un microbús de la línea Flota Las Lilas. El bus se habría cambiado de pista hasta empujarlo hacia la orilla de la calzada, pasando por encima de sus extremidades inferiores, causándole una lesión en su pie derecho, el que terminó siendo amputado.

“Ya están las denuncias, obviamente está la declaración de él -chofer- contra la mía. Yo voy a buscar un abogado y voy a demandar. Voy a demandar porque yo creo que es injusto. Es injusto que él llegara y que ni siquiera me diera alguna respuesta, nada de nada. Me cambió la vida. Entonces yo lo que quiero es que la empresa se haga responsable. Ahora yo cómo lo voy a hacer para trabajar, no sé”, dijo Pirela, quien es profesor de Educación Física y reside hace cinco años en Chile.

Pirela realizaba clases de baile, folclore y monitor de programas extraescolares en diversas comunas. El apoyo de su familia es vital en estas últimas semanas para sobrellevar esta nueva condición; así lo dio a conocer en conversación con el matinal Nuestra Casa de Canal 9.

En tanto, Magaly Fernández, madre del joven, solo pide justicia por el daño causado. “Yo lo único que quiero es que se haga justicia. Porque el atropello fue a una persona. Duele como madre, da rabia”, expuso.

Desde la empresa, el representante de la línea Flota Las Lilas, Sergio Véjar, además de lamentar el accidente, indicó que se activaron los mecanismos mediante la aseguradora, pero que finalmente solo la investigación determinará las responsabilidades.

“Todas las máquinas tienen cámaras, pero en las cámaras ahí no se ve claramente qué es lo que ocurrió. En realidad, usted hoy día me informa que el accidente fue grave. Es lamentable. ¿Qué le podemos decir a la familia? Pedirle disculpas, no sé. Ojalá que se recupere la persona”, manifestó el dirigente.

Luego de dos intervenciones quirúrgicas y permanecer hospitalizado por semanas, Pirela siente la preocupación por su futuro laboral, por los perjuicios causados y por la falta de testigos, por eso pide ayuda.

Buscará iniciar acciones legales, pero para eso necesita el testimonio de quienes vieron su accidente de tránsito ocurrido en el punto de inicio de los trabajos del Eje Colón, en la comuna de Hualpén.

