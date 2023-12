Hasta la mesa 279 del colegio Instituto Humanidades de Concepción, llegó la exsenadora y exintendenta por la región del Bío Bío, Jacqueline Van Rysselberghe (UDI), para emitir su sufragio en el plebiscito 2023, que definirá si se aprueba o rechaza la nueva Constitución elaborada por el Consejo Constitucional.

En conversación con Radio Bío Bío, la ex autoridad manifestó su rechazo al proceso constitucional y al gobierno de Gabriel Boric, al que calificó de “nefasto” y “de los peores que ha habido en la historia de Chile“.

“La verdad que yo creo que estos últimos cuatro años han sido súper complicados para el país. Creo que desde el 18 de octubre de 2019, la verdad es que ha sido una pesadilla. Yo sinceramente espero que esto se termine y que podamos retomar la senda que llevábamos hasta antes de esa fecha”, dijo.

Van Rysselberghe recordó que fue una de las firmantes del acuerdo que dio origen al proceso constitucional, pero aseguró que lo hizo porque “en ese momento no había otra opción”.

“Firmamos porque hay que acordarse de que Chile se estaba quemando por los cuatro costados y por lo tanto en ese momento no había otra opción. Hay que recordar que se preveía una fuga de capitales del país y la verdad es que esto fue como un paréntesis que dio la política para poder demostrar que las diferencias se pueden zanjar a través del diálogo. Pero ya está bueno, la verdad es que ya está bueno”, afirmó.

Jacqueline Van Rysselberghe calificó de “nefasto” gobierno de Boric

La exsenadora también criticó duramente al gobierno de Gabriel Boric y a la delegada presidencial en la región del Bío Bío, Daniela Dresdner, por la gestión de la crisis económica, social y sanitaria que afecta al país.

“Creo que es nefasto. Sinceramente creo que es nefasto. Creo que es de los peores gobiernos que ha habido en la historia de Chile, porque hoy día tenemos cifras de falta de crecimiento; de delincuencia; de escándalos; es decir, no termina una cosa y parte otra, no dejan de sorprender”, señaló.

Asimismo, cuestionó el manejo de los convenios en el Gobierno Regional, que han sido objeto de denuncias por presuntas irregularidades.

“Encuentro que es complicado, creo que claramente uno no puede entregar 270 millones de pesos sin saber a dónde van. Es decir, más allá de si hubo o no hubo mala fe, si hubo o no deshonestidad por parte de quienes entregaron; de todas maneras, lo que hubo es que no corresponde decir uno no puede entregar 200, más de 200 millones de pesos para hacer conversatorios. Eso es un despropósito en cualquier sentido”, expresó.

JVR: “No tengo ningún interés en ser candidata a nada”

Finalmente, Van Rysselberghe descartó cualquier posibilidad de volver a la política activa y aseguró que está feliz dedicada a la medicina, su especialidad como psiquiatra.

“No, yo estoy feliz, dedicada a la medicina, me ha ido súper bien, estoy trabajando como psiquiatra, que es mi especialidad y estoy muy contenta con lo que estoy haciendo (…) No está dentro de mis planes ser candidata a nada -¿ni Municipalidad, ni Gobernación?-, nada. Sigo militando en la UDI, pero no tengo ningún interés en ser candidata a nada“, cerró.