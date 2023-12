Entre quilas y árboles nativos de un área del proyecto Campus Naturaleza de la Universidad de Concepción (UdeC) fueron devueltos a su hábitat natural dos monitos del monte – un macho juvenil y hembra adulta- luego de diez meses de tratamiento y cuidados por haber sido afectados por los incendios forestales en febrero pasado, en la región del Bío Bío.

Los dos ejemplares (el macho proveniente de Chiguayante y la hembra proveniente de Florida) estuvieron en el Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre de la UdeC, en la sede de Chillán. En aquel recinto, los marsupiales recibieron atención veterinaria para estar en condiciones óptimas antes de retornar a su medio natural.

El director regional del Servicio Agrícola Ganadero (SAG), Roberto Ferrada, señaló que “es muy satisfactorio estar acá a un par de cuadras del centro de Concepción liberando estos ejemplares luego de diez meses de recuperación, reinsertándolos en su medio ambiente”.

Además, hizo un reconocimiento a los colaboradores de este centro por el trabajo realizado y a Mauricio Nahuelquin, quien realizó la denuncia de la hembra afectada por los incendios forestales de febrero pasado.

“Nuevamente vemos el resultado de un trabajo colaborativo entre la comunidad representada hoy por Mauricio, quien dio aviso oportuno al SAG, permitiendo su traslado al Centro de Rescate”, destacó Ferrada.

Por otra parte, la directora del Centro de Rescate de Fauna Silvestre (CFRS), Paula Aravena, comentó que los ejemplares llegaron con síntomas de intoxicación por humo.

“Estos ejemplares vienen del Bío Bío y es importante mantenerlos en su zona, porque su genética y su evolución se ha dado prácticamente acá. Hay buen refugio, pocos depredadores, así como poblaciones de monitos del monte a menos de un kilómetro“, finalizó.

Respecto al lugar en que estos monitos fueron liberados, el director del Proyecto Campus Naturaleza,Cristian Echeverría, indicó que “estamos muy contentos con esta liberación, porque efectivamente muestra el potencial que tiene este lugar para recibir fauna”, expresó.

A su vez, comentó que “este espacio es visto como un lugar protegido, que busca seriamente la protección y la conservación efectiva de las especies que la habitan”.

Junto con lo anterior, Mauricio Nahuelquin -quien encontró a uno de los ejemplares en el sector Poñen de Florida- relató que “los días posteriores a los incendios fuimos a limpiar, porque había muchas cenizas y brazas.

“Mi suegro lo encontró debajo de un árbol (…) llamamos al SAG y nos dieron la información sobre cómo tenerlo hasta que ellos llegaran al lugar. Ahora me invitaron a la liberación y esto uno no lo espera. Es emocionante participar”, concluyó Nahuelquin.

Finalmente, el directivo del SAG reiteró que, en caso de presenciar avistamientos de monitos del monte en su hábitat natural, hizo el llamado a no molestarlos y dejarlos que retornen de forma voluntaria a su entorno. La manipulación inadecuada y el cautiverio provocan un grave daño a estas especies, aseguró.

En relación a los incendios forestales que podrían afectar la región durante la temporada estival, el directivo del SAG recordó que “cuando se producen incendios forestales los animales huyen del lugar buscando refugio, relocalizándose en forma natural”.

Con ello, indicó que si encuentran ejemplares escapando, es importante dejarlos seguir su camino, pero si cuentan con quemadoras o lesiones, ahí deben intervenir. Por ende, solo en estos casos, solicitó informar al SAG para la coordinación de su rescate o traslado, para trasladarlos a los centros autorizados.

Ante la presencia de fauna silvestre afectada por incendios forestales, el directivo llamó a la ciudadanía a:

– No ingresar a las zonas afectadas por el incendio sin la autorización de las autoridades competentes.

– Al encontrar fauna herida o lesionada contáctese con el SAG al teléfono 41 222 8684 (provincia de Concepción) 43 2 322377 (provincia de Biobío) 41 2 520581 (provincia de Arauco) o al mail contacto.biobio@sag.gob.cl para coordinar su atención.

– En caso de avistamientos de ejemplares sanos no molestarlos y dejarlos que se reubiquen de manera natural.

– No alimentar la fauna silvestre.

– Los ejemplares de fauna silvestre no son mascotas, no los lleve a su domicilio.

– Mantener las mascotas resguardadas. No sacarlas a pasear por el sector. Si lo hace, siempre utilizar algún medio de sujeción (correa) para evitar ataques y estrés a fauna silvestre sobreviviente.

– Conducir con precaución en los alrededores de la zona afectada.