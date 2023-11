Coemco celebra sus 69 años con lanzamiento de libro sobre vida y obra de Maximiliano Díaz Soto

Las actividades organizadas por el Directorio de la Corporación Educacional Masónica de Concepción, para conmemorar los 69 años de existencia de la institución al servicio de la educación humanista y laica, estuvieron marcados por un homenaje a quien ha dirigido a Coemco como presidente durante los últimos 15 años, Maximiliano Díaz Soto.

La celebración incluyó la presentación de un libro que recopila su trayectoria, la entrega de una medalla y los discursos de altas autoridades de la masonería, encabezados por el Gran Maestro de la Gran Logia de Chile, Sebastián Jans Pérez.

La actividad, realizada el jueves 02 de noviembre en el auditorio Dr. Luis Bravo Puga del Colegio Concepción, comenzó con la presentación del libro Maximiliano Díaz Soto. Biografía y aporte a la gestión de la Corporación Educacional Masónica de Concepción, escrito por el destacado académico, docente de la Universidad de Concepción y actual Premio Municipal en Ciencias Sociales, Carlos Muñoz Labraña, y por el periodista, director de Comunicación y Relaciones Públicas de la Coemco, Jorge Reyes Poblete.

Esto estuvo a cargo del presidente de la Comisión de Asuntos Institucionales y Culturales, Juan Eduardo Giacaman Arce, quien destacó en sus palabras que “toda obra, por cierto, tiene tras de sí personas que dedicaron, con profesionalismo y también con mucho sentimiento, largas horas de trabajo, investigación, contactos, recopilación de documentos, discursos, revisión de archivos, entrevistas. Y, en esta presentación, deseo expresar, en nombre del Directorio de la Corporación Educacional Masónica de Concepción, los agradecimientos a los autores y profesionales participantes en la construcción de este libro”.

Por su parte, el Gran Maestro Sebastián Jans expresó que es un justo y merecido homenaje a un hermano que ha sabido ejercer un estilo de liderazgo significativo ha liderado a Coemco en estos 15 años, alcanzando grandes logros y proyectando la institución hacia el futuro.

Y en representación del Supremo Consejo del Grado XXXIII para la República de Chile, Mario Parada Araya, envió los saludos en representación del Soberano Gran Comendador, Carlos Soto Concha, instancia en la que dijo: “Querido Hermano Maximiliano, en este largo camino has servido a la sociedad, tu obra está reflejada en el libro que hoy se nos ha presentado. Has defendido el derecho inalienable del hombre a su libertad, has puesto vuestro esfuerzo para lograr el acceso de todos y todas a una educación de calidad, has insistido en el derecho al trabajo y a su justa remuneración, has propendido a mantener vivo en vuestras convicciones y en las de los demás, el fuego sagrado del honor y del amor patrio. Todas estas virtudes que nos has manifestado son ejemplo de tu constante esfuerzo personal, por lo que tus Hermanos te reconocen como un Mason Escoces ejemplar”.

Reconocimiento por 15 años como presidente

Además, durante la actividad se le hizo entrega de una medalla a Maximiliano Díaz Soto en reconocimiento a su trayectoria como presidente por 15 años, reconocimiento acordado por unanimidad el pasado 23 de mayo.

En el mismo contexto, el presidente (s) de la Corporación, Alejandro Navarro Torres, expresó: “Querido Hermano, Maximiliano Díaz, tus acciones, palabras y trabajo permanecerán siempre en cada uno de los miembros del directorio. Reconocemos en ti el rigor, la seriedad, la ponderación, equilibrio y compromiso con el Directorio, con la institución, sumado a vuestra permanente entrega y fraternidad en cada acción desarrollada por la Corporación”.

El homenajeado, Maximiliano Díaz Soto, agradeció al Directorio de la Corporación Educacional Masónica de Concepción, tanto la edición del libro, como la medalla en reconocimiento a la trayectoria como presidente.

Al respecto, señaló que en este periodo ha intentado colaborar y poner a disposición de Coemco sus mejores esfuerzos, en beneficio de la educación humanista y laica, entendiendo la importancia que tiene la educación para la francmasonería, y con orgullo ha visto como el posicionamiento institucional ha sido reconocido a nivel local, regional, nacional e internacionalmente.

Himno corporativo y almuerzo aniversario

La actividad también fue el espacio para que la institución presentara el Coro Corporativo, creado para representar a todos los establecimientos bajo un mismo símbolo, el que fue escrito por el destacado compositor nacional y ex estudiante del Colegio Concepción, Aníbal Vidal Astroza.

La interpretación estuvo a cargo del Coro Corporativo compuesto por cerca de 90 estudiantes de los seis colegios Coemco, bajo la dirección del profesor Mauricio Santos Mazzini y acompañados por el Grupo de Cámara de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción.

Concluido el acto, se procedió a realizar un almuerzo de honor con autoridades masónicas y educacionales en el Club Concepción, espacio en el que la corporación, a través del director Luis Gatica Norambuena, presentó el itinerario de actividades que la institución se encuentra preparando cuando se acerca a las siete décadas de existencia en 2024, las que se destacan por integrar a las comunidades educativas de los seis colegios y los funcionarios en espacios que propician la fraternidad, la sana competencia y el desarrollo de habilidades.