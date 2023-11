Esta ley fue promulgada el 1 de febrero de este año, pero es tan poco conocida que no se está aplicando en algunos centros de salud pública, según dichos de pacientes con fibromialgia.

Según Medline, La fibromialgia es una afección crónica que causa dolor en todo el cuerpo, fatiga y otros síntomas.

La ley 21.531 de fibromialgia y dolores crónicos establece para aquellas personas que los padecen, una serie de derechos relacionados con la enfermedad, tales como derecho a atención preferente y oportuna por cualquier prestador de acciones de salud, a tener un diagnóstico temprano y oportuno, a través de una evaluación médica precisa y accesible; a contar con los cuidados necesarios, tanto para la salud física como psíquica, siendo responsabilidad del Estado propiciar el acceso a los medicamentos, tratamientos, terapias, entre otras prestaciones.

Además establece que las personas que las padezcan, tendrán acceso libre e igualitario al sistema previsional de salud y a su adecuada protección independiente del tratamiento médico elegido para paliar el dolor.

Asimismo, dispone que las licencias médicas que se otorguen por fibromialgia o por dolores crónicos no oncológicos no podrán rechazarse por su solo diagnóstico, ni sujetarse a un procedimiento especial, particular o discriminatorio que afecte el normal proceso de tramitación.

Según la nueva normativa, el Ministerio de Salud debe promover la implementación de acciones de promoción y capacitación, sobre el diagnóstico, pronóstico y alternativas terapéuticas de la fibromialgia y de los dolores crónicos no oncológicos.

Diputada Johana Pérez “vamos a iniciar un proceso de fiscalización”

Ayer se reunió la diputada con la organización de fibromialgia de Cabrero y concejales de la comuna, en la región del Bío Bío para comprobar la ejecución de la ley promulgada y publicada en el diario oficial en febrero de este año.

La parlamentaria sentenció “vamos a iniciar un proceso de fiscalización en el Ministerio de salud para ver la implementación de esta ley, puesto que al ser una ley nueva se necesita capacitación“.

Añadiendo que “se necesita avanzar también en el pago de licencias médicas puesto que se señala que no pueden ser rechazadas, por eso también tenemos que ver una situación con la Superintendencia y con el Compín”.

“Lamentablemente en la red de salud no todos conocen esta ley y eso creo que es grave porque acá toda la autoridad, especialmente a quienes trabajan en el ámbito público deben conocer lo que se está aprobando y el Ministerio de Salud debe hacer la bajada“, refiriendose a la desinformación que existe respecto a las leyes que han sido aprobadas.

Aseguró que “nos pasa lo mismo con la ley de cuidadores o cuidadoras, con la ley del tea y creo que ahí hay que seguir avanzando, no porque no sean mensajes del ejecutivo, sino mociones de parlamentarios no se va a aplicar una ley que ha sido aprobada por un poder del estado“.

Catherine Mora “en ningún hospital saben que la ley está aprobada”

Por su parte, la presidenta de la agrupación fribromialgia Cabrero, indicó que le consultó muchas veces a la diputada si realmente la ley estaba aprobada, ya que en el Compin de Los Ángeles, en la región del Bío Bío “no tenían ni idea, en ningún hospital saben que la ley está aprobada”.

“Nosotros somos un grupo más o menos de 30 personas y cada día nos cuesta más hacer nuestras cosas, nadie puede trabajar en el grupo, las dos que lo hacían tuvieron que sacar licencia, son más de 20 de síntomas que tiene la fibromialgia” afirmó la representante de la agrupación.