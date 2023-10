La funcionaria del Gobierno Regional del Bío Bío, Tamara Vidal, imputada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en el Caso Convenios, acusó una posible parcialidad en la querella del organismo.

En concreto, Vidal cuestiona que se dejara fuera de la acción legal al jefe de Gabinete del gobernador, a pesar de su nexo con una empresa que prestó servicios para la Fundación En Ti.

Recordemos que el pasado miércoles (25 de octubre), el CDE presentó una querella en contra de Camila Polizzi, Sebastián Polanco y Matías Godoy, de la Fundación En Ti; además de dos funcionarios del Gobierno Regional del Bío Bío, Simón Acuña y Tamara Vidal, en calidad de autores del delito de fraude al fisco en el marco de la investigación por el convenio suscrito entre ambas partes.

Esto, específicamente, sobre los $250 millones transferidos desde el GORE Bío Bío a la mencionada fundación.

Sin embargo, Vidal, quien era la contraparte técnica del proyecto encabezado por Camila Polizzi, cuestiona que el organismo le atribuye culpas por conductas de su subrogante, y también por responsabilidades contables que ella no tenía.

“Tengo una contraparte técnica subrogante, que tuvo que haber revisado abril, mayo, junio y julio. Por ende, tiene mucha más responsabilidad que yo“, afirmó.

“A mí, además, se me atribuyen funciones en materia de finanzas. Yo no soy contraparte financiera, no trabajo en la unidad de finanzas, y se omite totalmente la existencia de una contraparte financiera que no la incorpora dentro de la querella”, sostuvo.

No obstante, la funcionaria del GORE Bío Bío no cuestiona sólo que el CDE no imputara a su subrogante Camila Hermosilla, sino tampoco a otros altos asesores, como el jefe de Gabinete, Rodrigo Alarcón. Esto, pese a su relación de parentesco con Eduardo Quezada, quien con su empresa trabajó para Fundación En Ti.

Es en ese sentido que Vidal hace énfasis en la acusación de parcialidad sobre la querella del Consejo de Defensa del Estado.

“Me llama mucho la atención que, el CDE, aún narrando muchos hechos en donde participa el exjefe de Gabinete y otros funcionarios del Gobierno Regional, solamente se hayan querellado en contra mi persona y a mi exjefe de división de desarrollo social y humano, omitiendo la participación de muchos otros funcionarios”, detalló.

Al respecto, la defensa de Alarcón, el abogado Andrés Durán, evitó responder públicamente a Tamara Vidal, adelantando que lo hará en tribunales.

Cabe señalar que, si bien el Consejo de Defensa del Estado no se ha querellado contra el jefe de Gabinete, sí pidió al Ministerio Público investigar el nexo familiar entre Rodrigo Alarcón y su tío como representante legal de EQS Asesorías.