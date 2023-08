Una de las víctimas del reciente atentado registrado en Contulmo, región del Bío Bío, se refirió a este nuevo hecho de violencia, que dejó como saldo cinco cabañas quemadas, de las cuales, una era de su propiedad.

Recordemos que la madrugada de este lunes, un nuevo ataque se registró en esta comuna de la provincia de Arauco, la cual fue reivindicada por la agrupación Resistencia Mapuche Autónoma (RMA).

Se trata del segundo hecho de violencia que se adjudica la RMA en la zona, y que en esta oportunidad afectó a las cabañas “Danahue”, ubicadas a la altura del kilómetro 5,3 de la Ruta P-700, sector Buchoco.

En este sector estaba emplazado el complejo de al menos siete inmuebles, de los cuales cinco fueron reducidos a cenizas.

Una de las víctimas es Eduardo Westemier, propietario de una de las cabañas destruidas -la cabaña n°5- tras este ataque incendiario, en conversación con BioBioChile, explicó que “estaba aquí en Cañete, cuando me avisaron desde la Junta de Vecinos del atentado”.

Además, enfatizó que se trata del segundo ataque que sufre en 3 años. El anterior lo sufrió hace tres años, durante mayo, en la zona costera de Quidico. Allí le redujeron a cenizas otra cabaña de veraneo, hecho por el cual se querelló, sin que hasta ahora existan personas detenidas. Por ello, criticó la falta de acciones concretas por parte de las autoridades en contra de los responsables.

“La presidenta me dice ‘se le están quemando sus cabañas‘. Yo tengo una sola cabaña, que es la número cinco”, aclaró. “De siete cabañas, tengo entendido que se quemaron cuatro. Son distintos dueños (los afectados)”, agregó.

Respecto al hecho, el hombre destacó que la gente del sector “es bastante unida”, por lo que “independiente de los disparos y todo, llegaron hartos vecinos a ver el lugar, y amigos que tengo también para allá“.

Además, dijo que “había avisos de quemas y cuestiones, y camiones” en la zona.

En ese contexto, Westemier recordó el ataque incendiario que terminó con la quema del Molino Grollmus en 2022, por la proximidad del lugar. Asimismo, aseguró que existe una cantidad indeterminada de vehículos desaparecidos en el sector, además de la peligrosidad de las agrupaciones radicales que se encuentran operando en el área.

“Yo como víctima, puedo decir que era un lugar muy precioso, tranquilo; pero me quemaron en Quidico -hace 3 años- y acá. Nadie (de las autoridades) presente. Me tocaron el hombro, de que ‘lo lamentamos’, que ‘lo vamos a ver’“, señaló. Acusó también, que hasta la fecha no ha recibido apoyo por el ataque que sufrió hace 3 años.

Finalmente, pese a la gravedad de este último ataque incendiario, el hombre valoró que haya ocurrido de esta manera, sin terminar con una tragedia, ya que pensaba realizar un evento con familiares para celebrar un cumpleaños.

Delegado Humberto Toro por ataques en provincia de Arauco: “Son actos de delincuencia violenta”

Según el delegado Humberto Toro, el atentado adjudicado por la RMA está vinculado con la situación de los detenidos por el caso Manqueche, que involucra asesinatos y drogas.

Además, señaló que las cabañas afectadas pertenecen a proyectos turísticos que buscan desarrollar el territorio, en el que también participan comunidades mapuche con sus propias iniciativas.

Por lo anterior, el Delegado aseguró que este tipo de ataques no responden a ninguna lógica de protección del territorio o de defensa de las causas legítimas del pueblo mapuche, sino que “son actos de delincuencia violenta“.

Asimismo, afirmó que están investigando el hecho junto con las policías, el Ministerio Público y Jedena Bío Bío, y que se espera dar con los responsables del atentado.

“Queremos y así lo hemos reiterado, tener una provincia en paz y en tranquilidad“, dijo Toro.

El caso Manqueche se refiere a la detención de dos personas acusadas de participar en el asesinato de dos jóvenes en la comuna de Tirúa, ocurrido en diciembre de 2022.

De acuerdo con la Fiscalía, los imputados forman parte de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y al robo con intimidación, que utilizaría la causa mapuche como fachada.