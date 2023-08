La tranquila madrugada del viernes se vio nuevamente interrumpida por la violencia en la ciudad de Cañete, provincia de Arauco, en la región del Bío Bío. Sujetos desconocidos irrumpieron en un predio ubicado en el sector Las Quilas y redujeron a cenizas tres inmuebles; dejando tras de sí un rastro de destrucción que frustra a los habitantes y víctimas de la violencia rural, principalmente, en la Macrozona Sur.

En el lugar, los desconocidos dejaron un mensaje reivindicatorio. Una pancarta encontrada en el sitio señala la autoría de la RMA, una nueva organización radical que opera en la zona.

Carlos Sanhueza, prefecto en retiro de la PDI y víctima previa de un ataque incendiario en julio del año pasado, expresó su profunda frustración y dolor ante este nuevo episodio de violencia.

Así lo manifestó en entrevista con Radio Bío Bío, donde compartió su sentir ante la falta de medidas efectivas por parte de las autoridades para frenar esta ola de atentados. Su llamado urgente por resultados concretos refleja el miedo y la ansiedad que vive la comunidad de Cañete en estos momentos.

“La verdad que esta es la segunda vez que me atacan. Esta es la segunda vez que siento frustración, con más dolor, con más impunidad, con más desazón. Creo yo que esto ya se ha normalizado. Una palabra que me cuesta decirlo, pero esa es la verdad. Las cosas se han normalizado. Yo no sé qué pasa con las autoridades, con las medidas que se toman. Hoy día estamos peor que antes en Cañete, como provincia de Arauco, que es parte de Chile. Y cuando digo parte de Chile es porque aquí no veo resultados”, dijo Carlos.

Por su parte, Fernando Fuentealba, presidente de la Fundación de Víctimas de Terrorismo en la Macrozona Sur, con dureza criticó al Gobierno, calificándolos como “indolentes” ante la “impunidad” de estos ataques.

“Esta madrugada sufrimos un nuevo ataque en el cono sur de la provincia de Arauco. Nuevamente un miembro de nuestra Fundación, el subteniente en retiro, Carlos Sanhueza, fue víctima de un ataque brutal donde le queman tres viviendas en su predio”, lamentó.

“Él anteriormente ya había sido víctima, y le quedan dos cabañas, que muy probable durante estos días rematen y le quemen la totalidad de su complejo”, aseguró.

“No tenemos ninguna medida de resguardo”

“No tenemos ninguna medida de resguardo, ningún grado de seguridad. Esto queda absolutamente demostrado. Esta escalada de violencia no ha sido detenido y la RMA es un nuevo brazo armado de la CAM. Está a sus anchas en una inmunidad total y absoluta”, aseveró Fuentealba.

“Carlos está muy complejo, muy complicado, puesto que él tiene deudas, compromisos, como todos nosotros. Además, él ya es una víctima desplazada y que este Gobierno, al igual que de los otros, no ha cumplido en ninguna de sus obligaciones. No nos paga el arriendo, no nos apoya, y no tenemos ninguna solución”, aclaró.

“Señores del Gobierno; Ministra; Subsecretario; ustedes son una vergüenza, no están capacitados para nada. Este Gobierno es un inepto e indolente, porque esto va a seguir continuando, porque estos grupos siguen en una absoluta impunidad”, criticó.

Carabineros por último ataque incendiario en la Macrozona Sur

En tanto, el prefecto de Carabineros de Arauco, coronel Óscar Sandoval, aseguró que este hecho ya se encuentra siendo investigado por el Ministerio Público, y las diligencias fueron instruidas también al Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) de Concepción.

“Personal de Control de Orden Público (COP), que efectuaba un recorrido por la ruta P60-R, se percata que en el kilómetro 34 de la comuna de Cañete, dos inmuebles estaban siendo consumidos por el fuego. Al ingresar y verificar, se trata de dos cabañas de veraneo más una dependencia destinada a recepción“, dijo el uniformado.

“De este hecho se dio cuenta a la Fiscalía Local de Cañete, y el fiscal dispuso las pericias a cargo de personal de Labocar de Concepción”, añadió.

Persecución a orgánicas radicales

Por su parte, desde el delegado presidencial de la provincia de Arauco, Humberto Toro, desligó a este grupo que se autodenomina como “RMA” de la causa mapuche, acusando insensibilidad en el contexto del sistema frontal que azotó recientemente al país.

“Esto está ocurriendo frente a una tragedia que está vivienda el país producto de las lluvias. Tenemos ciudades inundadas, personas que han fallecido, personas que han quedado aisladas. Y, este grupo, que se autoidentifica como RMA, al parecer Resistencia Mapuche Autónoma, comete estos delitos violentos, con personas que son además emprendedoras en el territorio“, lamentó.

“No reivindican ninguna causa mapuche, ni representan la causa. Son delincuentes insensibles, que pese a los emprendedores que trabajan por la provincia, y pese a la tragedia que vive el país, cometen estos delitos, lo que habla de su deshumanización y delincuencia brutal. Los vamos a seguir persiguiendo, los vamos a encontrar, así lo hemos hecho también en otros casos”, aseveró la autoridad.