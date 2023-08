Gerardo Silva, el dueño de la Fundación En Ti, ingresó este martes a la Fiscalía Regional del Bío Bío para prestar declaración como imputado en el marco de la investigación del Caso Convenios, que indaga el presunto fraude por más de 250 millones de pesos.

Silva arrendó la entidad a Camila Polizzi y Sebastián Polanco, para ejecutar un proyecto de recuperación barrial en la comuna de Concepción, el cual los vecinos alegan que nunca se realizó.

Antes de ingresar al Ministerio Público, Silva se refirió brevemente a lo que argumentará al ente persecutor y se declaró víctima de esta situación. “Yo hago actividades sociales, pero con puro aporte voluntario, no con proyectos que nunca he postulado. Yo tengo que aclarar las cosas para que esto se limpie luego y Camila dé la cara, que pague la plata que queda“, dijo.

Asimismo, anunció que se querellará contra Polizzi y el gobernador regional del Bío Bío, Rodrigo Díaz. “Ellos firmaron los proyectos, no yo. Yo no firmé ningún proyecto, yo no vine a firmar -al GORE Bío Bío. Estamos engañados. Yo y mi esposa, tenemos que ir al psicólogo. Ahora tengo una guagüita, tengo que ir al psicólogo. Estoy muy traumado”, expresó.

Silva llegó acompañado de su abogado, el ex gobernador de Concepción, Robert Contreras, quien señaló que se entregarán todos los antecedentes para demostrar la inocencia de su representado. Consultado sobre las transferencias bancarias que recibió de Polizzi, el jurista indicó que eso se explicará ante la fiscal María José Aguayo, quien está a cargo de la investigación.

La fiscal Aguayo ha citado a declarar a varios sujetos de interés vinculados a la Fundación En Ti, en calidad de imputados por este caso.