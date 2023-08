Desde las 14:30 horas de la tarde hasta cerca de las 21:00 horas de este jueves se extendió la diligencia decretada por la fiscal a cargo de la indagatoria en la arista Fundación En Ti, María José Aguayo.

Matías Godoy fue citado y declaró en calidad de imputado en dependencias de la Fiscalía Regional, asegurando a la salida que entregó al Ministerio Público toda la verdad sobre su rol en el cuestionado proyecto social para Barrio Norte.

Sobre su decisión de hacer la denuncia hace un mes, Godoy señaló que lo hizo cuando vio que los trabajos comprometidos no se estaban realizando y que los dineros se estaba desviando a otros fines.

“Los trabajos no estaban haciéndose. No se están rindiendo los informes. Finalmente, fui a pedir la cartola histórica al banco, ahí precisamente cuando me di cuenta que había un montón de compras y transacciones de Zara, del Fina Estampa, etcétera. Por eso yo decidí hacer la denuncia“, dijo.

“Nunca me relacioné con él”

Otro imputado que llegó a la Fiscalía Regional, cuando Matías Godoy ya declaraba, fue el hermano de Sebastián Polanco, expareja de Camila Polizzi, aunque haciendo uso de su derecho a guardar silencio y por eso se fue rápidamente con su defensor penal, Felipe Martínez.

Sobre la participación de Diego Polanco, Godoy confirmó que el hermano de Sebastián había recibido dineros, pero descartando que haya hecho esos pagos, porque él sólo los autorizaba.

“El hermano lo ubicaba, pero nunca me relacioné con él. ¿Tú sabías que había transferencias también de la OTEC hacia Diego Polanco? Sí, por supuesto. Si yo autorizaba, no hacía la transferencia, yo solo la autorizaba con una pequeña glosa que me decían ‘materiales’ o ‘trabajos para multicancha’“, añadió.

Hans Laurie, abogado de Matías Godoy, se manifestó optimista con la declaración de su cliente, asegurando que se acreditó su nula responsabilidad en lo que otros hicieron, sin nombrar a Camila Polizzi o Sebastián Polanco.

“Creemos que se descarta todo tipo de participación de Matías en alguna planificación o concierto con personeros o personas que hayan trabajado con el Gobierno Regional. También ha quedado sumamente establecido, y es importante que lo mencionemos, que los dineros que provienen del Estado de Chile a esta Fundación, Matías no hizo uso de esos dineros, no los utilizó ni para fines particulares ni para fines familiares”, expuso el jurista.

Los principales involucrados en la arista Polizzi o Fundación En Ti estarían también citados a declarar en calidad de imputados, previéndose que Diego Polanco, su hermano y Polizzi guarden también silencio ante la Fiscalía, al menos hasta que se levante el secreto de la investigación.