El diputado de la Unión Demócrata Independiente, UDI, Sergio Bobadilla, respondió a la delegada presidencial de la región del Bío Bío, Daniela Dresdner, asegurando que la representante del Gobierno en la zona “está faltando a la verdad”, cuando afirma que los controversiales traspasos a fundaciones por parte de Gobiernos Regionales responde a un problema estructural e institucional.

Según dijo la autoridad del Bío Bío, se está frente a un problema estructural de la administración que lideran los Gobernadores Regionales, más allá de entrar en cuestionamientos a la labor y entrega de recursos de manera directa por parte de Rodrigo Díaz a Fundaciones.

“Al menos seis regiones del país están con los mismos procesos con los Gobiernos Regionales, y aquí hay algo que nos indica claramente que es un problema estructural, es un problema institucional. Si nos ocurre en distintos lugares de Chile, no podemos decir que sea culpa de un gobernador o de otro”, enfatizó la delegada presidencial.

Frente a estas declaraciones, el diputado Sergio Bobadilla aseguró “que la delegada presidencial diga que lo que ha ocurrido respecto a las fundaciones es producto de la debilidad institucional, yo le digo que ella está faltando a la verdad”.

Según el parlamentario por Bío Bío, “lo que ha ocurrido es que aquí se han concertado personajes vinculados a Revolución Democrática, partido al cual ella pertenece, para robarle al Fisco, para robarle a los chilenos”.

Por último, el diputado de la UDI fue tajante, aseguró que por todo lo anterior expuesto “ella (Daniela Dresdner) debe y tiene que renunciar porque no ha estado a la altura, no ha fiscalizado para que estos hechos no ocurran y por eso debe irse del cargo”.